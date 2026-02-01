Giá smartphone trung bình đã vượt mốc 400 USD, người dùng chi mạnh tay hơn để mua điện thoại đời cao

Giá smartphone tăng mạnh, doanh thu lập kỷ lục mới

Theo số liệu từ Counterpoint Research, thị trường smartphone toàn cầu đã chính thức vượt qua một ngưỡng giá quan trọng vào cuối năm 2025. Lần đầu tiên, giá bán trung bình mỗi chiếc smartphone trên toàn cầu vượt mức 400USD, tương đương khoảng 10.6 triệu đồng.

Dù doanh số tính theo số lượng máy chỉ tăng khoảng 4% so với năm trước, tổng doanh thu toàn thị trường lại tăng mạnh và đạt mức kỷ lục 135 tỷ USD. Giá bán trung bình tăng 3% so với năm 2024, phản ánh xu hướng người dùng ngày càng lựa chọn các mẫu máy cao cấp hơn. Bên cạnh đó, chi phí phần cứng như DRAM và NAND tăng cao cũng góp phần đẩy mặt bằng giá lên.

Apple dẫn đầu tuyệt đối, Samsung tăng sản lượng nhưng giảm giá trung bình

Theo phân tích của Counterpoint, Apple tiếp tục là hãng dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu trong năm 2025. Riêng quý 4/2025, Apple chiếm tới 57% thị phần doanh thu. Các mẫu iPhone 16 và iPhone 17, cùng nhu cầu cao tại Trung Quốc và Mỹ, đã giúp doanh thu của hãng tăng 11%, đạt 76 tỷ USD, tương đương khoảng 2.006 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, phiên bản Pro Max có giá cao ghi nhận sức mua rất mạnh.

Ở chiều ngược lại, Samsung là hãng có mức tăng trưởng mạnh nhất về số lượng máy bán ra, tăng 17%. Tuy nhiên, giá bán trung bình của Samsung lại giảm tới 20%. Nguyên nhân đến từ việc hãng đẩy mạnh dòng Galaxy A giá rẻ trong mùa mua sắm cuối năm. Dù vậy, doanh thu của Samsung vẫn tăng 12% nhờ các mẫu Galaxy S25 mới và thiết bị gập Galaxy Z Fold7.

Theo Counterpoint, mẫu smartphone Android bán chạy nhất thế giới trong năm 2025 là Samsung Galaxy A16 5G, cho thấy phân khúc giá thấp vẫn giữ vai trò quan trọng về sản lượng, dù không kéo theo tăng trưởng mạnh về doanh thu.

Xiaomi gặp khó, OPPO hưởng lợi từ phân khúc cao cấp

Bức tranh năm 2025 kém tích cực hơn với Xiaomi. Cả doanh thu lẫn số lượng máy bán ra của hãng đều giảm khoảng 10%. Counterpoint cho biết Xiaomi chịu ảnh hưởng lớn từ giá linh kiện tăng cao, đặc biệt là DRAM và NAND, khiến biên lợi nhuận của các mẫu máy giá rẻ bị thu hẹp đáng kể.

Ngược lại, OPPO lại có một năm tăng trưởng tốt ở phân khúc cao cấp. Nhờ dòng Reno 14 và các mẫu mới thuộc series Find, doanh thu của OPPO tăng tới 23%, cho thấy chiến lược đẩy mạnh sản phẩm giá cao đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Giá smartphone có thể còn tiếp tục leo thang trong năm 2026

Counterpoint Research nhận định xu hướng tăng giá smartphone chưa dừng lại. Trong năm 2026, việc các hãng chạy đua tích hợp tính năng AI cùng với chi phí RAM và bộ nhớ tiếp tục ở mức cao sẽ khiến smartphone ngày càng đắt đỏ hơn.

Theo các chuyên gia, những nhà sản xuất không theo kịp làn sóng tăng giá và áp lực chi phí sẽ sớm đối mặt với khó khăn lớn. Trong bối cảnh đó, thị trường smartphone được dự đoán sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, với nhóm cao cấp chiếm phần lớn doanh thu dù không phải là phân khúc bán được nhiều máy nhất.