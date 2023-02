Giá rét kỷ lục ở Mỹ, có nơi nhiệt độ xuống -78 độ C

Theo Reuters, nhiệt độ ở vùng núi Washington ở bang New Hampshire trong đêm 4/2 đã xuống mức -78 độ C, nền nhiệt thấp nhất từng được ghi nhận ở Mỹ. Trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày trong vùng núi này là -44 độ C, kèm gió giật gần 160 km/h.

Gió lớn cũng khiến cây đổ vào một ô tô ở Southwick, bang Massachusetts, khiến một trẻ sơ sinh thiệt mạng và một người lớn bị thương nặng, Reuters dẫn lời quan chức Quận Hampden cho biết.

Biển bốc khói lạnh ở thị trấn Rockport, bang Massachusetts ngày 4/2. (Ảnh: Reuters)

Tại Boston, chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa các trường học công lập trong ngày 3/2 vì nhiệt độ xuống còn -23 độ C. Tại Providence, Đảo Rhode, nhiệt độ xuống -23 độ C, thấp hơn mức kỷ lục -19 độ C ghi nhận vào năm 1918.



Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), cơn bão lớn ở Bắc cực đã quét từ miền Đông Canada xuống Mỹ, kéo nhiệt độ tại một số bang và thành phố như Albany, New York, Augusta, Maine, Rochester, Worcester và Massachusetts xuống mức thấp kỷ lục.

Trạm quan trắc của NWS ở Caribou, Maine, cho biết đã nhận được báo cáo về “động đất băng”, nghĩa là những rung chấn tương tự động đất nhưng là do đất nứt vỡ đột ngột vì lạnh, cây cối nứt toác có thể do nhựa bên trong bị đóng băng.

Nhiều thành phố triển khai biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân, như mở trung tâm sưởi ấm và giúp những người vô gia cư có chỗ trú ẩn. Nhiều khu trượt tuyết hạn chế hoạt động hoặc đóng cửa vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Thời tiết khắc nghiệt dự kiến không kéo dài, vì nhiệt độ sẽ tăng đáng kể trong ngày 5/2. Nhiệt độ Boston trong ngày Chủ nhật có thể lên 8,3 độ C, theo dự báo của NWS.