Giá RAM tăng dựng đứng làm khổ khách hàng dùng RAM Crucial bị lỗi: Hoàn tiền thì quá thiệt, thay mới thì không còn hàng

Giá tăng quá nhanh và quá mạnh đã gây ra nhiều hệ lụy cho người mua phải RAM bị lỗi.

Giá RAM tăng mạnh đang biến một quy trình bảo hành vốn rất đơn giản thành bài toán khó cho cả khách hàng lẫn Crucial. Những người dùng mua RAM Crucial trước đây có thể được hoàn lại đúng số tiền đã trả, nhưng khoản tiền đó giờ đây lại không đủ để mua một bộ RAM tương đương trên thị trường. Trong khi đó, Crucial cũng không còn hàng để đổi mới cho khách.

Trường hợp gây chú ý nhất liên quan đến một khách hàng sở hữu bộ DDR5 48 GB của Crucial. Người này từng mua sản phẩm với giá 241,86 USD. Tuy nhiên, khi RAM gặp lỗi và cần được thay thế, giá một bộ sản phẩm tương đương trên thị trường đã tăng lên khoảng 1.400 USD. Như vậy, nếu chỉ nhận lại số tiền đã bỏ ra ban đầu, khách hàng sẽ phải chi thêm hơn 1.100 USD để mua RAM thay thế.

RAM mang thương hiệu Crucial

Đây là vấn đề đặc biệt khó xử bởi Crucial đã rút khỏi thị trường bộ nhớ tiêu dùng. Khi lượng sản phẩm thay thế dần cạn kiệt, hãng không còn khả năng đơn giản đổi một bộ RAM lỗi lấy một sản phẩm mới tương đương như trong quy trình bảo hành thông thường. Phương án còn lại là hoàn tiền theo giá mua ban đầu, nhưng chính mức tăng giá RAM lại khiến cách giải quyết này trở nên bất lợi nghiêm trọng cho khách hàng.

Một trường hợp khác cho thấy tình thế còn phức tạp hơn. Một khách hàng gửi bộ DDR5 SO-DIMM bị lỗi tới Crucial và ban đầu được thông báo rằng sản phẩm sẽ được thay thế. Tuy nhiên, sau đó công ty cho biết không còn hàng để thực hiện việc đổi mới.

Khách hàng này đề nghị được nhận lại chính bộ RAM đã gửi để tự tìm giải pháp thay thế bên ngoài. Theo phản ánh được bài viết dẫn lại, Crucial từ chối yêu cầu này và cho biết một khi sản phẩm đã được tiếp nhận để xử lý bảo hành thì không thể gửi trả lại.

Những trường hợp tương tự cũng xuất hiện từ các khách hàng khác. Một số người được đề nghị hoàn tiền hoặc nhận thẻ quà tặng dựa trên giá mua ban đầu. Có trường hợp còn cho biết nếu muốn nhận tiền qua PayPal hoặc Venmo thay vì thẻ quà tặng thì phải chịu thêm phí giao dịch 6%.

Điểm trớ trêu nằm ở chỗ cả hai phương án bảo hành đều trở nên khó xử vì giá RAM đã thay đổi quá mạnh. Nếu Crucial hoàn tiền theo giá mà khách hàng từng trả, người mua có thể nhận lại một khoản tiền thấp hơn rất nhiều so với chi phí mua sản phẩm tương đương hiện nay. Nhưng nếu thay bằng RAM mới, công ty lại không còn hàng do đã rút khỏi thị trường tiêu dùng.

Vì vậy, những khách hàng gặp lỗi với RAM Crucial đang rơi vào một tình huống đặc biệt: sản phẩm vẫn cần được bảo hành, nhưng giá trị của khoản hoàn tiền đã không còn tương ứng với chi phí thay thế thực tế, trong khi chính hãng cũng không còn sản phẩm để đổi.

Điều đáng chú ý là bài viết không đưa ra kết luận pháp lý rằng Crucial đã vi phạm quy định khi xử lý các trường hợp này. Những cáo buộc mạnh hơn về việc giữ lại sản phẩm hoặc thực hiện bảo hành không đúng quy định chủ yếu xuất phát từ khách hàng và GamersNexus.

Vì vậy, vấn đề hiện tại chủ yếu cho thấy một khoảng trống khó xử trong hậu mãi: khi một hãng rút khỏi thị trường và giá sản phẩm tăng mạnh sau đó, việc thực hiện cam kết bảo hành theo giá mua cũ có thể tạo ra khoảng cách rất lớn giữa khoản tiền khách hàng nhận được và chi phí thực tế để mua sản phẩm thay thế.