Giá ô tô tháng sau rẻ hơn tháng trước - bao giờ 'chạm sàn'?

Ưu đãi ô tô liên tục được nới rộng từ đầu năm đến nay, với nhiều mẫu giảm hàng trăm triệu đồng, cho thấy cuộc đua kích cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá xe liên tục được kéo xuống

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua giảm giá ngày càng quyết liệt. Không chỉ nhiều hãng cùng tung ưu đãi, mức hỗ trợ trên một số mẫu xe còn được nâng lên qua từng tháng, khiến giá xe thực tế tiếp tục được kéo xuống.

Subaru Forester là một trong những ví dụ rõ nhất. Trong tháng 6, mẫu xe này được giảm 260-310 triệu đồng đối với xe đời 2024. Sang tháng 7, mức ưu đãi tiếp tục tăng lên 300-360 triệu đồng với Forester đời 2025. Như vậy, chỉ sau một tháng, mức giảm cao nhất đã tăng thêm 50 triệu đồng.

Hyundai cũng liên tục điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng có lợi hơn cho người mua. Santa Fe được giảm tới 220 triệu đồng trong tháng 7 và tiếp tục duy trì mức ưu đãi tương tự trong tháng 8, đưa giá bán xuống khoảng 849 triệu-1,149 tỷ đồng.

Ở các mẫu xe phổ biến hơn, mức ưu đãi còn được nâng lên. Tháng 7, Hyundai Tucson và Creta lần lượt được hỗ trợ 85 triệu đồng và 79 triệu đồng. Sang tháng 8, tổng quyền lợi dành cho hai mẫu xe này tăng lên 91-101 triệu đồng, gồm giảm tiền mặt và quyền lợi thẻ hội viên.

Santa Fe là mẫu xe được ưu đãi mạnh trong nhiều tháng với mức giảm 220 triệu đồng.

Honda cũng cho thấy xu hướng tương tự. Honda City liên tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong hai tháng gần nhất là tháng 7 và tháng 8. Với HR-V bản G, trong tháng 7, khách hàng được giảm trực tiếp 30 triệu đồng vào giá bán, đưa giá xe xuống còn 669 triệu đồng, đồng thời tiếp tục được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Những trường hợp trên cho thấy, cuộc đua giá không chỉ diễn ra ở một vài mẫu xe cần giải phóng hàng tồn. Nhiều hãng đang liên tục duy trì hoặc nâng mức hỗ trợ qua từng tháng để tăng sức hấp dẫn với người mua.

Giá ô tô chạm sàn chưa?

Nếu chỉ nhìn vào những mức giảm hàng trăm triệu đồng, người mua có thể cho rằng giá xe đã xuống tới giới hạn. Nhưng thực tế, áp lực khiến các hãng phải giảm giá vẫn chưa biến mất, thậm chí đang xuất hiện thêm những yếu tố mới có thể kéo cuộc đua này đi xa hơn.

Trước hết là áp lực thị phần. Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường bán được 385.246 xe, trong khi riêng VinFast đạt 137.697 xe, tương đương 35,7% thị phần. Khi một thương hiệu chiếm tỷ trọng lớn như vậy, các hãng còn lại không thể đứng ngoài cuộc đua về giá nếu muốn giữ doanh số.

Thị phần các hãng ô tô tại Việt Nam 7 tháng đầu năm.

Điều này lý giải vì sao các chương trình ưu đãi không chỉ xuất hiện ở những mẫu xe bán chậm hoặc cần giải phóng hàng tồn. Ngay cả những mẫu xe phổ biến như Hyundai Creta, Tucson, Honda City hay Toyota Vios cũng liên tục được duy trì hoặc tăng hỗ trợ qua từng tháng. Giá bán vì thế trở thành một trong những công cụ trực tiếp nhất để các hãng phản ứng trước sức ép cạnh tranh.

Áp lực này còn lớn hơn khi các thương hiệu Trung Quốc liên tục đưa sản phẩm mới vào Việt Nam và sẵn sàng cạnh tranh bằng giá. Geely, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo lần lượt mở rộng danh mục sản phẩm, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Một ví dụ rõ là Omoda C5 SHS-H, mẫu hybrid tự sạc được đưa về cạnh tranh với các mẫu xe như Toyota Corolla Cross HEV. C5 SHS-H có giá niêm yết 669-749 triệu đồng, trong khi Corolla Cross HEV có giá 865 triệu đồng. Khoảng chênh lệch đáng kể này tạo thêm sức ép lên các mẫu xe Nhật, Hàn trong cùng nhóm sản phẩm.

Khi một mẫu xe mới có giá thấp hơn đáng kể nhưng vẫn tham gia cùng cuộc chơi về công nghệ và trang bị, các hãng đang bán xe ở mức giá cao hơn sẽ phải tìm cách giữ sức hấp dẫn. Nếu không giảm giá, họ có nguy cơ để khách hàng chuyển sang những lựa chọn mới; nếu giảm giá, mặt bằng giá giao dịch của cả phân khúc lại tiếp tục bị kéo xuống.

C5 SHS có mức giá rất cạnh tranh trong nhóm xe hybrid.

Không chỉ cạnh tranh giữa các thương hiệu, yếu tố mùa vụ cũng đang tạo thêm áp lực lên giá xe. Thị trường đang chuẩn bị bước vào tháng Ngâu (từ 13/8 đến 11/9 dương lịch) vốn thường là giai đoạn sức mua ô tô chững lại do tâm lý hạn chế mua sắm tài sản lớn.

Thực tế ngay từ tháng 7/2026, nhiều hãng và đại lý đã chủ động tăng ưu đãi để chạy doanh số trước khi bước vào giai đoạn này. Một số đại lý thậm chí chấp nhận giảm thêm lợi nhuận, hỗ trợ tiền mặt, phụ kiện hoặc bảo hiểm để chốt khách.

Ngay sau tháng Ngâu, thị trường thường bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, khi nhu cầu mua xe tăng và các hãng, đại lý đồng loạt chạy doanh số. Đây cũng là thời điểm các mẫu xe đời cũ chịu áp lực giải phóng trước khi xe đời mới về, khiến các chương trình giảm giá, tặng phụ kiện và hỗ trợ lệ phí trước bạ thường được tung ra mạnh hơn.

Hàng tồn kho vẫn là một phần của câu chuyện. Những mức giảm sâu nhất như Suzuki Jimny VIN 2024 giảm tới 140 triệu đồng, Subaru Forester đời 2024 giảm tới 310 triệu đồng hay Forester đời 2025 giảm tới 360 triệu đồng cho thấy các nhà phân phối vẫn phải xử lý lượng xe cũ. Tuy nhiên, đây không còn là lý do duy nhất giải thích cho cuộc đua giảm giá.

Nhìn chung với những yếu tố đang tác động lên thị trường, cuộc đua giá vẫn chưa có lý do để dừng lại. Nói cách khác, giá ô tô có thể đã rẻ hơn tháng trước, nhưng chưa chắc đã rẻ nhất trong năm nay.