Giá nhiên liệu tăng gấp đôi, quốc gia láng giềng Việt Nam vẫn tự tin tuyên bố: Chúng tôi không cần nhập khẩu từ Thái Lan

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Chính phủ Campuchia khẳng định vẫn chủ động được nguồn cung trong nước, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp nhằm ứng phó với áp lực tăng giá nhiên liệu.

Theo Khmer Times, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia không cần nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan, cho biết nước này đã có các nguồn cung thay thế đầy đủ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về các đường dây buôn lậu nhiên liệu xuyên biên giới, buộc chính phủ phải vào cuộc siết chặt quản lý.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội ngày 3/4, ông Hun Manet đã chỉ đạo Bộ Mỏ và Năng lượng, lực lượng cảnh sát quốc gia và cơ quan hải quan tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến buôn lậu nhiên liệu từ Thái Lan. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc để xử lý các vi phạm, nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định của thị trường năng lượng.

Đáng chú ý, Campuchia cho biết đã tạm ngừng nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan từ giữa năm 2025. Dù vậy, theo khẳng định của giới chức nước này, nguồn cung trong nước vẫn được duy trì ổn định, không phụ thuộc vào quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên, thị trường năng lượng Campuchia vẫn chịu tác động rõ rệt từ các biến động quốc tế, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Vào giữa tháng 3, khoảng một phần ba trong số hơn 6.000 trạm xăng trên cả nước đã phải tạm đóng cửa do gián đoạn nguồn cung. Dù tình hình đã cải thiện, tỷ lệ trạm xăng đóng cửa hiện vẫn ở mức gần 6%.

Giá nhiên liệu tăng mạnh là một trong những hệ quả rõ rệt nhất. Giá dầu diesel tại Campuchia hiện đã tăng lên hơn 8.000 riel/lít. tương đương khoảng 53.460 đồng/lít, gần gấp đôi so với cuối tháng 2 (3.850 riel/lít).

Tính theo USD, mức giá này vào khoảng hơn 2 USD/lít, phản ánh mức tăng 110% chỉ trong hơn 1 tháng. Không chỉ diesel, giá xăng thường tại Campuchia đã tăng lên 5.500 riel/lít (khoảng 36.300 đồng/lít), tăng 42,8% so với mức cuối tháng 2. Giá khí hóa lỏng (LPG) cũng tăng lên 3.900 riel/lít (khoảng 25.740 đồng/lít), tăng gần 95%.

Đà tăng của giá nhiên liệu đã nhanh chóng lan sang nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là nông nghiệp. Theo truyền thông khu vực, chi phí thuê máy móc phục vụ canh tác đã tăng mạnh, khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong mùa vụ. Điều này cho thấy tác động lan tỏa của biến động năng lượng không chỉ dừng lại ở thị trường nhiên liệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa.

Trước tình hình đó, Chính phủ Campuchia đã triển khai các biện pháp nhằm hạ nhiệt giá năng lượng. Từ cuối tháng 3, nước này đã điều chỉnh giảm một số loại thuế liên quan đến nhập khẩu nhiên liệu, qua đó góp phần giảm áp lực lên giá bán lẻ trong nước.

Song song với các giải pháp ngắn hạn, Campuchia cũng thúc đẩy chiến lược chuyển đổi năng lượng. Chính phủ đã quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện, xe hybrid sạc điện, cũng như các thiết bị sử dụng năng lượng sạch như bếp điện và hệ thống điện mặt trời. Động thái này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng thay thế, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

