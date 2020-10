Giả nhân viên văn phòng, điều hành đường dây lô đề 1 tỷ đồng/ngày

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Văn Tuyên.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM triệt xóa thành công đường dây “Tổ chức Đánh bạc và Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng loạt bắt giữ 08 đối tượng, trong đó đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984; Nơi cư trú: xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Chỗ ở: khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9, TP HCM) bị Công an Nghệ An bắt tại chỗ ở khi đang thực hiện hành vi phạm tội.



5 đối tượng trú tại huyện Quỳnh Lưu gồm: Nguyễn Ngọc Hải (SN 198, trú tại xã Quỳnh Bá); Vũ Thị Hằng (SN 1978, trú tại xã Quỳnh Hưng); Vũ Văn Hân (SN 1968, trú tại xã Quỳnh Hồng); Trịnh Thị Thanh Thanh (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hưng); Hồ Hữu Thắng (SN 1978, trú tại xã Ngọc Sơn) và 02 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu gồm: Trương Văn Hiệp (SN 1990, trú tại xã Diễn Mỹ); Bùi Văn Linh (SN 1983, trú tại xã Diễn Kim).

Tang vật thu giữ: 17 máy điện thoại di động và 46 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng Đánh bạc trong ngày 26/10/2020 là khoảng 700 triệu đồng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề từ khoảng tháng 8/2020, mỗi ngày các đối tượng giao dịch Đánh bạc với số tiền khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Để trốn tránh và che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng cầm đầu ở Nghệ An là Nguyễn Văn Tuyên đã di chuyển từ Nghệ An vào TP HCM, đồng thời tạo một vỏ bọc là nhân viên của một văn phòng tuyển dụng việc làm tại phường Tân Phú, quận 9, TP HCM.

Ngoài ra, đối tượng Tuyên còn chỉ đạo phân công các đối tượng khác ở tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ sử dụng số tài khoản Ngân hàng để giao dịch nhận, chuyển tiền Đánh bạc thắng thua hàng ngày, làm trung gian chuyển tin nhắn số lô đề giúp các đại lý dưới…