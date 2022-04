Giá nhà đất tăng khắp nơi trên thế giới, khả năng chi trả của người dân ngày càng giảm

Tại Úc, giá nhà tăng khoảng 10 lần so với mức thu nhập vào năm 2021. Tại nhiều thành phố, giá nhà trung bình lên tới gần 3 triệu đô la Úc. Những người may mắn mua được nhà thường phải nhờ sự trợ giúp của "ngân hàng cha mẹ".

Tại Trung Quốc, giá nhà ở các thành phố sầm uất và phát triển nhất như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến hiện cao hơn mức lương trung bình khoảng 14 lần. Theo Viện Chính sách Đất đai Lincoln, giá nhà năm 2020 tại các thành phố cấp 2 của quốc gia này cao gấp 7 lần mức lương trung bình. Còn tại các thành phố cấp 3 đến cấp 5, tỷ lệ là 5 lần.

Theo Savills, các căn hộ cao cấp tại Thiên Tân được bán với giá 200 triệu đồng/m2, bằng với một số khu vực đắt đỏ nhất của London, mặc dù thu nhập ở London cao gấp 7 lần ở Thiên Tân.

Tại Mỹ, giá nhà tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 3, ngay cả khi lãi suất vay thế chấp tăng nhanh khiến doanh số bán nhà lao dốc. Mặc dù nhà bán được ít hơn nhưng giá nhà lại tỷ lệ nghịch với doanh số.

Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ, giá nhà có sẵn trung bình tháng 3 đã tăng 15% so với một năm trước đó, lên mức kỷ lục 375.300 USD. Lý do chính khiến giá nhà vẫn tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế, khi chỉ có 950.000 căn nhà được đăng bán trong tháng 3, giảm 9,5% so với tháng 3/2021.

Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ hiện ở mức 5% - trở lại ngưỡng cao nhất kể từ năm 2011. Các chuyên gia cho rằng doanh số bán nhà trong năm 2022 sẽ tiếp tục giảm 10% so với năm ngoái.

Tỷ lệ sở hữu nhà giảm đang gây ra các vấn đề về xã hội, bao gồm bất bình đẳng và tăng khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ lập gia đình và sinh con, từ đó tạo ra sự mất cân bằng về nhân khẩu học và tăng gánh nặng cho các chính sách phúc lợi xã hội.

Những người hy vọng sở hữu căn nhà đầu tiên trong đời đang phải đối mặt với giá cả tăng chóng mặt, kết hợp với giá thuê tăng và lãi suất tiết kiệm ít ỏi. Trong khi đó, thu nhập không tăng, kinh tế khó khăn, lạm phát và giá cả sinh hoạt tăng cao càng khiến nguồn tài chính để mua nhà của họ bị thu hẹp.

Tại Việt Nam, giá nhà đất cũng đang trên đà tăng nhanh. Báo cáo tháng 4/2022 của Hiệp hội bất động sản Tp.HCM cho thấy nhu cầu nhà ở rất lớn khiến giá nhà đất tăng liên tục trong hơn 5 năm qua. Chỉ số giá nhà Việt Nam đang cao gấp 20 lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Trong 2 năm gần đây, nhà ở giá bình dân chỉ chiếm 1% trong nguồn cung nhà ở mới năm 2020 và biến mất trong năm 2021, còn các đơn vị nhà ở cao cấp chiếm đến 74%.

Cũng theo Cushman & Wakefield, trong quý 1/2022, giá các phân khúc bất động sản tại TP.HCM đều tiếp tục tăng. Phân khúc nhà chung cư tăng 8% theo quý và 27% theo năm. Phân khúc nhà liền thổ tăng 42% theo năm. Giá nhà tại TP. HCM hiện cao gấp khoảng 25-26 lần thu nhập bình quân của một hộ gia đình, nằm trong số 20 thành phố có giá nhà cao nhất thế giới.

