Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) vừa phát đi thông tin trên địa bàn xuất hiện nhóm người mặc quần áo tu hành đi bán hương với giá cao. Đáng chú ý, những người này có thực hiện một số hành vi gây dư luận xấu, làm mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Cụ thể, theo phản ánh của chị P.T.P.T (công dân trên địa bàn), vào ngày 13/8, khi đang làm việc tại quán Spa-T.H (huyện Bình Giang), chị T. thấy 1 người đàn ông mặc quần áo tu hành đi vào quán. Tại đây, người này giới thiệu là sư thầy đi bán hương nhằm quyên góp cho chùa và đề nghị chị T. cùng em gái mua với giá 2 triệu đồng.

Thấy chị T. và em gái không đồng ý mua hương, người đàn ông nói với chị T. là có vong theo, cần phải cắt vong và đề nghị em gái chị T. ra ngoài. Lợi dụng việc bắt vong, đối tượng đã có hành vi sàm sỡ chị T. Tuy nhiên, khi có người đến cửa hàng thì người đàn ông mặc quần áo tu hành vội đi khỏi địa bàn.

Đỗ Văn Hậu giả người tu hành. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bình Giang nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh làm rõ.

Qua đó, CA huyện Bình Giang đã tìm được một người đàn ông mặc quần áo tu hành và mời về trụ sở công an để xác minh, điều tra.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai nhận là Đỗ Văn Hậu (SN 1981, quê quán tỉnh Bến Tre; Hộ khẩu thường trú ở TP. Cần Thơ) có tham gia bán hương cùng 2 người khác. Trong đó, Hậu đang bán hương tại khu vực thôn Phủ, xã Thái Học (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Theo lời Hậu khai, trước đó, ngày 4/8, Hậu đi xe máy từ TP. Cần Thơ đến TP. Hồ Chí Minh và gặp Tấn và Vũ cùng mặc đồ tu hành. Lúc này, 3 người bàn bạc bắt xe đến tỉnh Hải Dương để bán hương.

Ngày 8/8, khi đến Hải Dương nhóm người này thuê 1 nhà trọ gần khu vực BigC (TP. Hải Dương) để ở. Hàng ngày, 3 người sử dụng xe máy cá nhân di chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bán hương.

Người đàn ông tên Tấn giả người tu hành đi bán hương và có hành vi sàm sỡ cô gái làm ở quán Spa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Khi cơ quan công an tiến hành nhận diện người bị tố có hành vi sàm sỡ (theo ảnh người dân cung cấp), Hậu thừa nhận đó là Tấn cùng nhóm với mình. Hiện, Hậu không biết Tấn đang ở đâu.

Cũng theo lời khai của Đỗ Văn Hậu, bản thân không phải là người tu hành . Việc mặc quần áo tu hành, cắt tóc trọc là để bán hương thuận lợi. Hậu đã thực hiện việc bán hương được 3-4 năm tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

Trước sự việc trên, Công an huyện Bình Giang yêu cầu Đỗ Văn Hậu tạm dừng việc mặc quần áo tu hành, không lợi dụng lòng tin của người dân để bán hương với giá cao kiếm lời. Bên cạnh đó, Công an huyện yêu cầu Hậu viết bản cam kết không để xảy ra vụ việc mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.