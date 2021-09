Giả mạo Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để thông chốt và lừa đảo

Ngày 1/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Trịnh Đình Hải, SN 1988, ngụ tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa để điều tra về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước nhằm mục đích lừa đảo....

Khoảng 16h30 ngày 31/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID -19 số 14 khu vực cầu Săn Má (thuộc phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), có 2 đối tượng đi ôtô đến yêu cầu lực lượng chức năng cho qua chốt để "đi làm nhiệm vụ". Trong đó, một đối tượng mặc đồ ngành Thanh tra, trình thẻ Vụ Trưởng Thanh tra Chính phủ.

Hải xuất trình giấy đi đường.

Do nghi ngờ đối tượng mạo danh, các cán bộ trực chốt đã yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Trước yêu cầu này, Trịnh Đình Hải xuất trình 2 giấy đi đường, 1 giấy do Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài cấp và 1 giấy do Chủ tịch UBND phường Long Bình cấp.

Bước đầu Hải khai mua bộ trang phục, thẻ Thanh tra Chính phủ trên mạng với giá 4 triệu đồng. Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ đối tượng và tiến hành khám xét 2 nơi ở tại Tam Hiệp và phường Trảng Dài, thu giữ nhiều bộ trang phục Thanh tra kèm theo những giấy tờ đối tượng này lừa đảo.

Theo một cán bộ điều tra, Hải đang làm việc tại phường Long Bình, TP Biên Hòa. Ngoài 2 căn nhà tại TP Biên Hòa, Hải còn khai nhận có 1 căn nhà tại TP Hồ Chí Minh.

Giấy tờ tùy thân của Hải.

Công an đã xác minh, giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của Phó Chủ UBND phường Trảng Dài Dương Kim Trúc ký, cấp cho Hải. Chính quyền địa phương cho biết, trước đó Hải liên hệ và xuất trình thẻ Vụ trưởng, Thanh tra Chính phủ.

Để tạo niềm tin cho lãnh đạo chính quyền cơ sở, Hải đã tổ chức trao một số phần quà cho người dân tại địa phương trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch và mời lãnh đạo UBND phường về dự, trao quà.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Hải.