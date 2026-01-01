Giá mà Tóc Tiên ở lại bên Touliver

Sau loạt đồn đoán xoay quanh tình trạng hôn nhân, Tóc Tiên - Touliver bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trong đêm 31/12 khi cùng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc lớn. Theo đó, sau khi trình diễn tại sự kiện âm nhạc countdown, Tóc Tiên di chuyển ra về. Và bất ngờ ở sẵn khu vực hậu trường đã có Touliver đứng sẵn. Không chỉ đón bà xã ra về, nam producer còn ân cần hỏi han, Tóc Tiên cũng đáp lại nhẹ nhàng.

Tại sự kiện này, cư dân mạng còn lan truyền thêm khoảnh khắc Touliver rất chăm chú theo dõi Tóc Tiên trên sân khấu. Trước đó ở buổi tổng duyệt, nam producer đã có mặt để xem bà xã soundcheck, và còn quẩy theo nhịp nhạc. Cho đến sự kiện diễn ra, cư dân mạng tóm được khoảnh khắc "simp vợ" của Touliver khi quay lại cảnh nam producer dùng điện thoại quay lại màn trình diễn của Tóc Tiên trên sân khấu.

Tóc Tiên được Touliver đón sau khi diễn xong. Clip: @vuanghevuasi

Sau màn tương tác công khai giữa sự kiện của Tóc Tiên và Touliver, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Nhiều netizen phấn khích trước thái độ thoải mái quan tâm nhau của cặp đôi sau thời gian dài cả hai đều chọn cách im lặng trước loạt nghi vấn rạn nứt. Khắp các diễn đàn, khán giả liên tục chia sẻ lại những khoảnh khắc chung đầu tiên của đôi vợ chồng sau thời gian dài "mỗi người một nơi". Kèm theo đó, ai cũng mong rằng Tóc Tiên - Touliver vẫn sẽ nắm tay nhau đi tiếp hành trình phía trước.

Tuy nhiên, từ người trong cuộc lại có động thái khiến cư dân mạng cho ra thắc mắc mới. Theo đó, kết thúc phần biểu diễn, Tóc Tiên đã trở về căn hộ riêng để đón năm mới một mình. Nữ ca sĩ quay clip ở ban công có view hướng thẳng trung tâm thành phố và đêm ngược giây phút pháo hoa giao thừa được bắn lên. Trong khi đó, Touliver sau khi đón bà xã ở hậu trường thì vẫn ở lại sự kiện cho đến khi kết thúc.

Tóc Tiên đón năm mới một mình ở căn hộ riêng. Clip: FBNV

Touliver countdown ở phố đi bộ. Clip: Instagram nhân vật

Việc mỗi người một nơi ngay sau khi xuất hiện chung tại sự kiện khiến cư dân mạng mọi người tiếp tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và Touliver. Nhiều người cho rằng sau khi đã có màn tương tác công khai hiếm hoi tại sự kiện, giá như Tóc Tiên ở lại cùng Touliver để đón khoảnh khắc giao thừa thì mọi thứ có lẽ sẽ trọn vẹn hơn. Với không ít khán giả, một khung hình chung đúng thời khắc chuyển giao năm mới sẽ như câu trả lời rõ ràng nhất cho những nghi vấn rạn nứt kéo dài suốt thời gian qua.

Dẫu vậy, đa số netizen vẫn bày tỏ sự thích thú khi thấy cả hai đã không còn né tránh, sẵn sàng trao nhau sự quan tâm trước công chúng sau thời gian dài im lặng. Với nhiều người hâm mộ, chỉ riêng chi tiết này cũng đủ để nuôi hy vọng rằng Tóc Tiên và Touliver vẫn đang cùng nhau bước tiếp, theo cách riêng của mình. Không ít bình luận mong rằng trong thời gian tới, cặp đôi sẽ có thêm những khoảnh khắc xuất hiện chung, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng để chứng minh họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Sau màn tương tác công khai, cư dân mạng đang dành nhiều quan tâm về mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và Touliver. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Trong mắt khán giả, cả hai không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn hòa hợp trong đời sống thường nhật. Thế nhưng sau gần 5 năm kết hôn, tin đồn rạn nứt liên tục bủa vây cặp đôi.

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Trong một khoảnh khắc khác, Tóc Tiên được bắt gặp loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.