Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 5/2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 30.000 tấn, trị giá 135 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 15,9% về trị giá so với tháng 4/2024 và 4, tăng 3,7% về lượng và tăng 49,9% về trị giá so với tháng 5/2023.



Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu ước tính đạt 113.000 tấn trị giá 487 triệu USD, giảm 14,1% về lượng, nhưng tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính, tháng 5/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.492 USD/tấn, tăng 1,3% so với tháng 4/2024 và tăng 44,6% so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 4.308 USD/tấn, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam thông tin, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 5/2024 với 7.692 tấn, tăng 2,4% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường này đạt 30.466 tấn, chiếm 26,6% và so cùng kỳ tăng 44,4%. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Trung Quốc khởi sắc trở lại trong tháng 5 đạt 3.137 tấn, tăng 381,9% so với tháng 4 tuy nhiên so với cùng kỳ 2023 giảm 69,4%.

Trong nước, đà tăng của giá tiêu vẫn tiếp diễn trong những ngày vừa qua. Tại phiên giao dịch ngày 7/6, giá tiêu đen nhân xô tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thu mua ở mức 160.000 - 164.000 đồng/kg, tăng gần 60% so với thời điểm giữa tháng 5 - cao nhất trong 8 năm qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 5.614 USD/tấn, tăng 0,02%; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.800 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok 7.397 USD/tấn, tăng 0,01%; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn.

Cục xuất nhập khẩu dự báo, giá hạt tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, song tốc độ tăng sẽ chậm lại. Tuy nhiên, điều này khó có thể cản trở "vàng đen" của Việt Nam cán mốc xuất khẩu 1 tỷ USD trong năm nay.