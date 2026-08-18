Gia Lai xuất hiện giống lúa mới, 95 ngày đã cho thu hoạch, chống đổ tốt: Nông dân phải thốt lên kinh ngạc

Đó là giống lúa gì mà cho năng suất ấn tượng vậy?

Giống lúa ấn tượng đó là: TBR919 thuộc sở hữu của Thaibinhseed.

Vụ đầu tiên được đưa về trình diễn trên đất Tây Sơn (Gia Lai), giống lúa thuần TBR919 cho thấy khả năng sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, thích ứng tốt với nắng nóng và cho năng suất ước đạt 80-90 tạ/ha, trên diện tích 1ha với 5 hộ tham gia.

Qua thực tế sản xuất, giống lúa này bước đầu cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Cây sinh trưởng khỏe, phát triển khá đồng đều, thân cứng, bộ lá đứng; khả năng chống chịu sâu bệnh được đánh giá khá.

Đáng chú ý, lúa trổ tập trung, thoát cổ bông tốt, bông dài, nhiều hạt. Tỷ lệ hạt chắc đạt khoảng 90%, năng suất tại mô hình ước đạt 80-90 tạ/ha.

Kết quả này càng đáng chú ý khi vụ Hè Thu năm nay có những thời điểm nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong giai đoạn làm đòng. Tuy vậy, ruộng lúa vẫn sinh trưởng ổn định, trổ và chín tương đối đồng đều, chưa ghi nhận dịch hại đáng kể.

"Nhìn cánh đồng mà ấn tượng quá!"

Với bà Trần Thị Tuyết, một trong những hộ trực tiếp tham gia mô hình, TBR919 ban đầu là một giống lúa hoàn toàn mới.

"Giống mới, chưa từng trồng nên lúc đầu tôi cũng băn khoăn, không biết cây sẽ sinh trưởng thế nào, năng suất ra sao", bà Tuyết chia sẻ.

Nhưng sau từng giai đoạn sinh trưởng, những lo lắng ban đầu dần được thay thế bằng sự phấn khởi.

Bà Tuyết ấn tượng với năng suất lúa (ảnh: thaibinhseed).

Theo bà Tuyết, cây lúa phát triển khỏe ngay từ giai đoạn mạ, ruộng lúa đồng đều, thân cây cứng cáp. Đến thời điểm trổ, các khóm lúa phát triển khá tập trung, bông dài và nhiều hạt.

"Từ giai đoạn mạ đến khi trổ bông, cây lúa phát triển khỏe, ít sâu bệnh, trổ đều. Đến nay nhìn cả cánh đồng mà ấn tượng quá!", bà Tuyết nói.

Điều khiến bà đánh giá cao là giống lúa không đòi hỏi quy trình canh tác quá phức tạp nhưng vẫn cho sinh trưởng ổn định.

"Dễ làm, dễ trúng" là cách bà Tuyết mô tả cảm nhận của mình sau vụ đầu tiên trồng thử.

Với riêng bà Tuyết, sau một vụ sản xuất, điều đọng lại không phải là những con số khô khan mà là hình ảnh ruộng lúa phát triển đồng đều, cây khỏe, bông chắc hạt.

"Ban đầu tôi còn chưa tự tin vì giống mới quá. Nhưng đến lúc nhìn cánh đồng thì thực sự ấn tượng", bà Tuyết nói.

Cây khỏe, ngắn ngày, thích ứng với thời tiết

Một đặc điểm khác của TBR919 được ghi nhận tại mô hình là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn.

Trong vụ Hè Thu, giống có thời gian sinh trưởng khoảng 88-95 ngày; vụ Đông Xuân khoảng 100-105 ngày. Đặc tính này giúp người trồng có thêm điều kiện chủ động bố trí lịch thời vụ, nhất là tại những khu vực thường chịu ảnh hưởng của hạn hán, mưa lũ hoặc mưa bão cuối vụ.

Trên đồng ruộng, cây có thân cứng, khả năng chống đổ ngã khá. Đây là yếu tố có ý nghĩa trong điều kiện thời tiết bất lợi, bởi lúa bị đổ không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn có thể làm tăng chi phí thu hoạch.

Bên cạnh đó, khả năng chống chịu sâu bệnh khá cũng là một điểm được nông dân quan tâm. Khi cây khỏe và ít chịu áp lực sâu bệnh, người trồng có thể giảm số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, qua đó góp phần tiết giảm chi phí sản xuất.

Điểm đáng chú ý của TBR919 là định hướng sử dụng không chỉ tập trung vào năng suất mà còn chú trọng đặc tính hạt gạo và nhu cầu chế biến.

Giống có tỷ lệ xay xát được đánh giá tốt, hạt chắc và hàm lượng amylose cao. Đây là những đặc tính phù hợp với một số sản phẩm chế biến từ gạo như bún, bánh.

Trong bối cảnh sản xuất lúa ngày càng hướng tới phân khúc chuyên biệt, việc lựa chọn giống phù hợp với mục đích sử dụng cuối cùng có thể tạo ra sự khác biệt thay vì chỉ đặt mục tiêu năng suất.

Với những đặc tính bước đầu ghi nhận tại Tây Sơn, TBR919 đang cho thấy triển vọng ở cả hai khía cạnh: sinh trưởng ổn định trên đồng ruộng và đáp ứng yêu cầu của phân khúc lúa phục vụ chế biến.

Theo tài liệu từ: Thaibinhseed