Gia Lai mạnh tay chặn gom đất trái phép quanh dự án năng lượng

Ngày 29-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng, gom đất trái quy định tại các khu vực đã được quy hoạch thực hiện dự án năng lượng.

Nơi dự kiến triển khai dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu ở Gia lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện thông tin về việc mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại một số khu vực quy hoạch các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời.

Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện đông người, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất theo tin đồn hoặc thông tin không chính thức.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý phân lô, tách thửa, mua bán, chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, địa phương phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình, theo dõi, xác minh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi tung tin sai sự thật, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng.

Hiện trên địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai có 13 dự án năng lượng tái tạo đang triển khai với tổng công suất hơn 1.270 MW. Ngoài ra, địa phương đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án năng lượng tái tạo để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới.