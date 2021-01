Giá khí đốt tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng hơn 1 tháng, lên cao nhất 7 năm

LNG giao ngay trên thị trường Châu Á hiện đạt mức 21,45 USD/mmBtu (đơn vị nhiệt lượng Anh, tương đương 28,3m3), đánh tan kỷ lục trước đó là 20,50 USD chỉ cách đây một tuần – mức cao nhất kể từ tháng 2/2014. Mức giá hiện tại đang cao hơn gấp gần 4 lần so với cách đây chỉ hơn 1 tháng.

Một số thông tin cho biết tuần qua có một số hợp đồng giao dịch LNG với giá lên tới 33 – 35 USD/mmBtu, cho thấy một số khách hàng bất chấp giá cả đến mức độ nào chỉ để đảm bảo có đủ nguồn cung đối với loai nhiên liệu siêu lạnh này.

Mùa Đông năm nay ở Bắc Á khắc nghiệt khác thường. Tại Nhật Bản, lượng tuyết dày hơn nhiều so với mọi khi; nhiệt độ xuống thấp kể từ giữa tháng 12 ở Nhật Bản đã làm tăng nhu cầu sử dụng điện ở các hệ thống sưởi ấm khiến các kho dữ trự LNG giảm nhanh hơn dự kiến. Trong khi ở Bắc Kinh, nhiệt độ xuống mức thấp nhất kể từ 1966.

Khối lượng nhập khẩu và giá LNG đều tăng

Song chỉ riêng yếu tố thời tiết thì không thể giải thích hết hiện tượng giá tăng đột biến như vậy.

Vào cuối tháng 11/2020, khi giá LNG giao ngay chỉ 6,4 USD/mmBtu, thông điệp phát đi từ top 3 nhà nhập khẩu lớn nhất Châu Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là họ đã yên tâm với lượng LNG mà họ đã mua sẵn dự trữ cho mùa Đông sắp tới.

Họ cũng bày tỏ quan điểm rằng dù mùa Đông có lạnh hơn dự kiến thì họ vẫn có thể dễ dàng mua khí gas ngay khi cần do công suất sản xuất LNG tiếp tục dư thừa.

Nhưng những đánh giá đó hoàn toàn sai lầm, và giá LNG giao ngay bắt đầu tăng từ 20/11/2020 khi các khách hàng buộc phải đánh giá lại mức độ nhu cầu của mình.

Đúng lúc đó, một số nhà xuất khẩu lớn ở Australia và những nơi khác buộc phải tạm dừng sản xuất ở một số cơ sở, khiến nguồn cung LNG giao ngay trở nên thắt chặt.

Tình trạng trì hoãn quá cảnh ở kênh đào Panama cũng khiến thời gian của một vòng vận chuyển LNG từ bờ biển vùng vịnh Mexico của nước Mỹ đến châu Á và quay trở về tăng thêm ít nhất hai tuần. Trong khi đó, nguồn cung LNG từ Qatar và Malaysia cũng đang giảm.

Nhưng chỉ thế cũng chưa đủ kích thích giá tăng mạnh như hiện tại.

Dữ liệu của Refinitiv cho thấy lượng LNG giao ngay trong tháng 12 vừa qua không tăng đáng kể so với cùng kỳ của những năm trước. Theo đó, có tổng cộng 20,1 triệu tấn LNG giao ngay được bốc dỡ xuống các cảng biển ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc trong tháng 12/2020, tăng 9,6% so với tháng 12/2019 và tăng 5,7% so với tháng 12/2018.

Lượng nhập khẩu tăng đó chủ yếu do Trung Quốc, nước đã mua 8,14 triệu tấn LNG trong tháng 12/2020, tăng 14% so với 7,14 triệu tấn của 1 năm trước đó và tăng 27% so với 6,42 triệu tấn của 2 năm trước đó.

Trung Quốc vượt Nhật Bản thành nước nhập khẩu LNG lớn nhất khu vực 2 tháng liên tiếp

Về nguồn cung, nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng khan hiếm vẫn còn nhưng đang giảm dầu do Mỹ - nhà cung cấp khí đốt chủ chốt – tăng cường xuất khẩu trong mấy tuần gần đây.

Xuất khẩu LNG của Mỹ đã tăng lên 6,18 triệu tấn trong tháng 12/2020, mức cao nhất từ khi Refinitif theo dõi sối liệu này, và tăng mạnh so với 5,77 triệu tấn của tháng 11.

Với thời gian vận chuyển đường thủy từ Vịnh Mỹ đến bắc Á hiện tại mất tới 6 tuần, phần lớn những đơn hàng xuất khẩu từ cuối tháng 11 và tháng 12 phải tới đầu tháng 2 mới đến tay khách hàng.

Xuất khẩu khí từ Australia những tháng gần đây cũng gia tăng, mặc dù lượng xuất khẩu 6,51 triệu tấn của tháng 12/2020 thấp hơn mức 6,89 triệu tấn của tháng 11 và 6,77 triệu tấn của tháng 10. Dù giảm song tổng lượng xuất khẩu trong 3 tháng này vẫn tăng mạnh so với hồi giữa năm, khi lượng xuất khẩu trong cả tháng 6 và 7 đều dưới 6 triệu tấn.

Qatar, quốc gia đã mất ngôi vị trí nước khẩu khí đốt hàng đầu thế giới về tay Australia, cũng có lượng xuất khẩu khá cao trong tháng 12/2020, với 6,48 triệu tấn, tăng so với 5,86 triệu của tháng 11 và 6,42 triệu của tháng 10.

Khối lượng LNG xuất khẩu trong những tuần gần đây có vẻ không phản ánh sự tăng giá mạnh mẽ, vì lượng khí sản xuất, vận chuyển và giao cho khách hàng rất cao mà giá vẫn tăng.

Điều đó có nhiều khả năng là do một số khách hàng đã đánh giá sai tình hình nguồn cung khí physical, trong khi nhu cầu tăng đột biến khiến họ không thể đảm bảo đủ cung để đáp ứng cho nhu cầu, nên đã bất chấp nâng giá cho lượng hàng còn thiếu.

Nếu đúng như vậy thì giá LNG có thể đảo chiều ngay khi thời kỳ nhu cầu mạnh mẽ hiện tại bắt đầu giảm bớt.