Giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đắt hay rẻ so với các thị trường khác?

iPhone 18 Pro 256 GB tại Việt Nam có giá cao nhất trong nhóm 7 thị trường được khảo sát, trong khi bản Pro Max đứng thứ 6, gần tương đương Singapore.

Apple bắt đầu cho đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam từ 19h ngày 12/9, trước khi bán chính thức từ ngày 18/9. Việt Nam nằm trong nhóm hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ mở bán đợt đầu cùng Mỹ, Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

iPhone 18 Pro tại Việt Nam có giá cao nhất

Để so sánh, giá bán 2 mẫu iPhone 18 Pro được lấy giá theo Apple Store online tại Mỹ, Hong Kong, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Việt Nam, cùng phiên bản 256 GB. Giá ngoại tệ được quy đổi sang VND theo tỷ giá chuyển khoản Vietcombank ngày 11/9/2026.

Tại Mỹ, niêm yết iPhone 18 Pro từ 1.199 USD và Pro Max từ 1.299 USD. Đây là mức giá trước thuế, bởi mức thuế tại các bang của quốc gia này sẽ có sự chênh lệch.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max 256 GB lần lượt có giá là 10.499 HKD và 11.499 HKD. Ở Malaysia 2 mẫu máy của nhà "Táo khuyết" có giá lần lượt là 5.499 và 5.999 ringgit cho bản 256 GB. Apple Malaysia đã mở đặt trước từ 20h ngày 12/9 và bán từ 18/9.

Mức giá iPhone tại các thị trường lân cận và hay được "xách tay" về Việt Nam

Tại Nhật Bản, Apple niêm yết iPhone 18 Pro từ 219.800 yen và Pro Max từ 239.800 yen, đã bao gồm thuế. Với Thái Lan, iPhone 18 Pro có giá 48.900 baht và 52.900 baht cho Pro Max;

Một thị trường trước đây hay được các lái buôn xách tay hàng, Singapore, giá đang là 1.899 SGD cho Pro 256 GB và 2.099 SGD cho Pro Max 256 GB. Apple Singapore cũng quy định tổng tiền thanh toán bao gồm GST và có cơ chế hoàn GST riêng cho khách đủ điều kiện tại Apple Store.

Với iPhone 18 Pro 256 GB, Việt Nam là thị trường có giá niêm yết cao nhất trong nhóm. Mức 38,9 triệu đồng cao hơn Hong Kong khoảng 4,92 triệu đồng, Malaysia 4,36 triệu đồng, Nhật Bản 3,04 triệu đồng và Thái Lan khoảng 1,5 triệu đồng.

Khoảng cách với Singapore và Mỹ đáng chú ý hơn. Máy tại Việt Nam cao hơn Singapore khoảng 800.000 đồng và cao hơn mức giá niêm yết tại Mỹ khoảng 8,15 triệu đồng. Tuy nhiên, mức chênh lệch tại thị trường Mỹ chưa bao gồm thuế.

Với iPhone 18 Pro Max, câu chuyện thay đổi. Giá 41,999 triệu đồng tại Việt Nam đứng thứ 6 trong 7 thị trường khảo sát. Mỹ, Hong Kong, Malaysia, Nhật Bản và Thái Lan đều thấp hơn, trong khi Singapore cao hơn khoảng 230.000 đồng.

Lượng khách hàng quan tâm "khổng lồ"

Việc Apple đưa Việt Nam vào nhóm thị trường ưu tiên giúp người dùng trong nước những năm gần đây có thể mua iPhone mới gần như cùng thời điểm với các thị trường lớn. Với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, Apple cho đặt trước tại Việt Nam từ 19h ngày 12/9 và bán máy từ 18/9.

Khoảng cách về thời điểm mua máy được rút ngắn khiến nhu cầu mua iPhone xách tay có xu hướng giảm. Trước đây, người dùng Việt thường tìm đến các thị trường mở bán sớm để sở hữu iPhone mới trước khi hàng chính hãng được bán trong nước. Hiện nay, khi máy chính hãng được bán sớm và mức giá cũng thu hẹp khoảng cách với nhiều thị trường, lợi thế của hàng xách tay không còn rõ rệt như trước.

Một yếu tố khác là chính sách bảo hành. Với máy mua từ nước ngoài, người dùng cần có hóa đơn VAT khi yêu cầu hỗ trợ bảo hành tại Việt Nam. Vì vậy, lợi thế về giá của một số nguồn hàng xách tay có thể không đủ lớn để bù cho những bất tiện liên quan đến bảo hành, hậu mãi.

Hơn 200.000 khách hàng đăng ký nhận thông tin trên website của Thế Giới Di Động

Theo thông tin từ các chuỗi bán lẻ được uỷ quyền của Apple tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt số lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin đã lên tới hằng trăm nghìn người.

Trong đó hai màu sắc mới là Đỏ Burgundy và Băng Thanh đang rất được quan tâm. iPhone 18 Pro và Pro Max có bốn màu gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được Apple giới thiệu với trọng tâm vào camera, hiệu năng, thời lượng pin và AI. Hai máy sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Neural Engine kép 16 lõi. Apple cho biết băng thông bộ nhớ thống nhất tăng 50% so với A19 Pro, trong khi GPU có thể nhanh hơn tới 40%. Camera là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất. Camera chính 48 MP Fusion lần đầu có khẩu độ thay đổi, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh. Apple cho biết hệ thống mới có sáu lá khẩu cắt bằng laser và cho phép người dùng kiểm soát bốn mức khẩu độ ngay trong ứng dụng Camera.

Điểm đáng chú ý khác của mùa iPhone năm nay là Apple không đưa iPhone 18 bản tiêu chuẩn vào đợt ra mắt tháng 9 này. Thay vào đó, hãng công bố hai mẫu Pro cùng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo.