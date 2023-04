Giá iPhone 12 bất ngờ thủng đáy tại đại lý, rẻ ngang iPhone 11 liệu có nên xuống tiền mua?

Theo khảo sát của phóng viên, tại các hệ thống bán lẻ lớn, giá iPhone 12 ghi nhận mức giảm ấn tượng. Cụ thể, iPhone 12 bản 64 GB đang được bán với mức giá thấp nhất từ 14,5 triệu đồng và 15,9 triệu đồng cho bản 128 GB, Trong khi, bản 256 GB có giá là 16,9 triệu đồng.



Với mức giá trên đây là lần đầu tiên iPhone 12 lao dốc xuống dưới 15 triệu đồng kể từ khi bán ra tại thị trường Việt. Đồng thời, mẫu iPhone đến từ Apple đã chính thức rời khỏi phân khúc smartphone cao cấp và gia nhập phân khúc tầm trung từ 8-15 triệu đồng.

Ngoài ra, giá iPhone 12 bản 64GB hiện rẻ gần ngang iPhone 11 bản 128GB (hiện có giá 12,39 triệu đồng). Do đó, nếu không quá đắn đo về dung lượng thì iPhone 12 vẫn là lựa chọn tốt nhất về giá cả lẫn hiệu năng.

Một số hệ thống cho biết, hai phiên bản bán chạy nhất là 64GB/128GB còn có đầy đủ các màu cho người dùng lựa chọn. Riêng bản 256GB có ít lựa chọn màu sắc hơn, chủ yếu là màu đen và đỏ.

Ảnh minh họa.

Ra mắt thị trường vào tháng 10/2020, iPhone 12 đã đánh dấu sự trở lại của thiết kế viền vuông lần cuối xuất hiện trên iPhone SE. Ngoài ra, mẫu smartphone này không khác nhiều so với iPhone 11 về thiết kế mặt trước lẫn mặt sau.



Tuy có cùng kích cỡ màn hình là 6.1 inch nhưng sự khác biệt giữa iPhone 11 và iPhone 12 nằm ở chất lượng hiển thị của mỗi máy. iPhone 11 được tích hợp màn hình LCD IPS đi kèm với đó chính là độ phân giải 1.792 x 828 pixel. Độ tương phản sản phẩm là 1.400:1 và mật độ điểm ảnh của máy đạt 326 ppi. Bên cạnh đó, độ sáng cao nhất mà iPhone 11 chạm mốc 625 nit.

Trong khi đó, iPhone 12 được hỗ trợ màn hình OLED mới hơn. Độ phân giải của thiết bị cũng nằm ở trên mức Full HD (2.532 x 1.170 pixel), vượt trội hơn so với tiền nhiệm khá nhiều.

So sánh về cấu hình, Apple sử dụng con chip A14 Bionic cho iPhone 12 và chắc chắn con chip này sẽ có hiệu năng mạnh mẽ hơn so với chip A13 Bionic trên iPhone 11. Camera của iPhone 12 là bộ đôi camera 12 MP gồm góc rộng và một góc siêu rộng. Đối với pin, iPhone 12 có pin 2815 mAh không lớn hơn nhiều so với iPhone 11 nhưng thêm 2 giờ sử dụng nhờ chip mới xử lý hiệu quả hơn.

Thời điểm này dù đã có tuổi đời hơn 2 năm nhưng iPhone 12 vẫn được đánh giá là một trong những mẫu smartphone đáng mua trong năm 2023 dù không sở hữu thiết kế đục lỗ, SoC không phải thế hệ mới nhất, camera thiếu ống kính tele... Giá bán thấp, màn hình đẹp và hiệu năng mạnh mẽ là những ưu điểm đủ để thuyết phục người dùng xuống tiền.