Giá Honda Civic tại đại lý chạm đáy mới, lần đầu giảm kỷ lục 120 triệu đồng

Giới tư vấn bán hàng Honda liên tục đưa tin đăng bán Civic với mức giá "sập sàn". Bản Civic 1.8E đang có mức giá tốt nhất từ trước tới nay, với mức giảm 120 triệu đồng, bao gồm tặng tiền mặt 70 triệu đồng và 50 triệu phụ kiện. Trong khi đó bản 1.8G và 1.5RS giảm ổn định ở mức 30 triệu đồng, 10 triệu tiền mặt và 20 triệu phụ kiện.

Sự chênh lệch này đến từ nhu cầu của thị trường. Một tư vấn bán hàng lý giải: "Sức mua của bản 1.8E thấp do thiếu nhiều 'option' so với 2 bản còn lại là 1.8G và 1.5RS". Giá bán khuyến mãi trên được tham khảo tại một đại lý Honda phía Bắc. Mức giảm sẽ khác nhau do phụ thuộc vào chính sách của từng đại lý.

Honda Civic đang giảm giá sâu tại đại lý. Ảnh: Huệ Nguyễn.

Việc giảm giá đối với một mẫu xe là tin vui đối với những người mua mới, nhưng lại khiến khách hàng đang sở hữu xe thất vọng vì chiếc xe mất giá nhanh trên thị trường, bởi giá xe cũ thường phụ thuộc nhiều vào giá xe mới.

Hiện tại, giới tư vấn bán hàng Honda trên toàn quốc đang chào bán xe với mức giảm mạnh, nhằm mục đích giải phóng hàng tồn kho. Cùng với Civic, Honda CR-V cũng đang giảm 80 triệu đồng, HR-V giảm 75 triệu đồng. Số xe bán ra đều sản xuất năm 2019.

Trong phân khúc sedan hạng C, Honda Civic đang đứng ở vị trí bét bảng. Năm 2019, mẫu xe này đạt doanh số 3.277 xe, xếp dưới Toyota Corolla Altis (3.903 xe), Hyundai Elantra (7.376 xe), Kia Cerato (11.313 xe) và Mazda3 sedan (12.172 xe).

Tại Việt Nam, Honda Civic có 3 biến thể, gồm E, G và RS, với giá bán niêm yết 729 triệu đồng, 789 triệu đồng và 929 triệu đồng.

Bản E và G sử dụng động cơ 1.8L, công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 174 Nm. Trong khi bản RS dùng động cơ tăng áp 1.5L, công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm. Cả 3 biến thể đều gắn hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.