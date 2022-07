Giá heo hơi sắp chạm mốc 80.000 đồng/kg, người chăn nuôi thận trọng tái đàn

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh 6 lần, tương đương tăng khoảng 35%. Các chi phí đầu vào khác như con giống, chuồng trại, nhân công, thuốc thú y, sát trùng, chi phí vận chuyển... đều tăng khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.

Gần 10 ngày qua giá heo "bật" tăng trở lại làm cho các hộ chăn nuôi, chủ trang trại phấn khởi hơn. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng từ 65.000 - 75.000 đồng/kg, tuỳ vùng miền.

Cụ thể, ngày 21/7, tại miền Bắc đang dao động từ 70.000 - 74.000 đồng/kg. Tại miền Trung - Tây Nguyên giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 65.000 - 75.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 65.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi có thể chạm mức 80.000 đồng/kg



Sau thời gian dài giá heo cầm chừng ở mức thấp, trong khi giá thức ăn liên tục tăng cao khiến người chăn nuôi thua lỗ, nhiều hộ đã chuyển sang các loại đối tượng nuôi khác hoặc giảm đàn, thậm chí treo chuồng, thì gần 10 ngày qua heo hơi tăng giá là tín hiệu vui với họ.



Mặc dù giá heo hơi có đột biến tăng sau một thời gian dài trầm lắng, nhưng bà con vẫn lo ngại mức này không duy trì được lâu, thì tình hình chăn nuôi lại tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo một số doanh nghiệp, nguyên nhân giá heo hơi bật tăng chủ yếu vẫn là do cung cầu trên thị trường, tuy nhiên sự chênh lệch giữa giá sỉ và giá lẻ vẫn còn cách biệt khá lớn là do khâu vận chuyển trung gian và do giá xăng vẫn ở mức cao, chi phí vận chuyển tăng.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương - Phó chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, những ngày qua giá heo hơi trên thị trường đã tăng khá mạnh, nhưng sẽ không dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng thêm, rất có thể sẽ tăng đến mức 80.000 đồng/kg. Có mấy lý do tác động lên giá heo hơi.

Thứ nhất, do giá heo hơi các nước xung quanh đều cao hơn Việt Nam. Từ tháng 7 giá heo hơi đã có sự thay đổi tại Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc… và liên tục tăng cao.

Giá heo hơi ở Thái Lan đang dao động từ 90.000 đến 100.000 đồng/kg, không chỉ có Thái Lan tăng giá, mặt bằng chung của thế giới cũng đang tăng. Nguyên nhân, do nguồn cung các nước đang thiếu, một số nước EU lại tăng nhập khẩu thịt đông lạnh để dự trữ,... cũng là những lý do đã và sẽ tiếp tục tác động đến giá heo hơi và giá thịt heo.

Thứ hai, xuất phát từ tình hình cung cầu trong nước, và thứ ba là mặt bằng đầu vào đang rất cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi đã 6 lần tăng giá. Đối với các doanh nghiệp lớn vẫn đảm bảo vấn đề thu chi, nhưng với những hộ chăn nuôi nhỏ đã lỗ rất nhiều. Do vậy, giá heo hơi tăng là để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp và người chăn nuôi thì có lời.

Sẽ không tái đàn ồ ạt



"Mặc dù giá heo hơi đang tăng nhanh và mạnh nhưng không xuất hiện tình hình sốt giá, đặc biệt là giai đoạn những tháng cuối năm sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm thịt heo cũng như sốt giá. Bởi vì tình hình cung cầu heo hơi trên thị trường đang ổn định, thị trường sẽ không thiếu nhưng giá heo sẽ không hạ.



Giá heo hơi đang tăng cao như hiện nay người chăn nuôi đã có lãi, nhưng tình hình tái đàn của người chăn nuôi xem ra không dễ dàng, vì bà con lo ngại giá heo tăng lên rồi sẽ sụt. Bên cạnh đó, dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp nên không tăng đàn ồ ạt như trước đây, chỉ tái đàn một cách thận trọng. Ngoài ra, tình hình tái đàn còn phụ thuộc vào con giống và nguyên liệu đầu vào", Phó chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nói.

Đối với thông tin heo hơi đang được xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc, ông Dương cho rằng dù giá heo ở Việt Nam đang rẻ so với Trung Quốc, nhưng không có tình trạng xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, do phía Trung Quốc kiểm soát đường biên giới rất chặt chẽ và ngay cả xuất khẩu chính ngạch cũng không xuất khẩu được, vì hiện nay heo hơi không có trong danh mục hàng hóa xuất khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, và ngành chăn nuôi heo chủ yếu phục vụ thị trường nội địa.

Việt Nam là nước xếp thứ 5 trong tốp 10 quốc gia và khu vực sản xuất thịt heo nhiều nhất với sản lượng móc hàm đạt 2,8 triệu tấn/năm (số liệu năm 2018), sau Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, Brazil, Nga.

Việt Nam xếp thứ 8 trong tốp 10 quốc gia tiêu thụ thịt heo nhiều nhất, đạt 2,7 triệu tấn móc hàm/năm.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 858/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 với mục tiêu phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030". Theo đó, sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt trên 80% năm 2025, cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 60% năm 2030.