Gia hạn chứng thư số đến 2031, VNPT SmartCA củng cố niềm tin khách hàng số

Theo quy định hiện hành, các hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng phải thực hiện kiểm tra, tạo khóa và gia hạn chứng thư số định kỳ 5 năm/lần nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin và yêu cầu pháp lý. Đây được xem là bước đánh giá quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam.

Để hoàn tất quá trình gia hạn chứng thư số cho VNPT SmartCA, ngay từ đầu năm 2026, VNPT đã triển khai hồ sơ và phối hợp với NEAC thực hiện hàng loạt bước kiểm tra nghiêm ngặt. Nội dung đánh giá bao gồm kiểm tra hạ tầng kỹ thuật tại IDC Nam Thăng Long và IDC Tân Thuận; rà soát quy trình vận hành, quản trị hệ thống; kiểm tra tiêu chuẩn an toàn bảo mật; cũng như đánh giá năng lực đội ngũ nhân sự tham gia quản trị, vận hành dịch vụ.

Ngày 10/4/2026, NEAC đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống kỹ thuật của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA. Sau nhiều vòng đánh giá chặt chẽ, chứng thư số của dịch vụ VNPT SmartCA đã chính thức được công nhận và có hiệu lực trong giai đoạn 2026-2031.

Việc tiếp tục được cấp chứng thư số không chỉ khẳng định VNPT đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và pháp lý theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, mà còn củng cố thêm niềm tin của khách hàng, tổ chức và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ chữ ký số của VNPT trong các giao dịch điện tử hàng ngày.

Hiện nay, dịch vụ chữ ký số của VNPT đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục, tài chính – ngân hàng, điện lực, nước sạch và dịch vụ công trực tuyến. Riêng trong lĩnh vực y tế, mỗi ngày có khoảng 2 triệu lượt ký số VNPT được sử dụng, cho thấy năng lực xử lý quy mô lớn và độ ổn định cao của hệ thống.

Bên cạnh đó, VNPT cũng đã triển khai tích hợp chữ ký số cho nhiều hệ thống giáo dục phục vụ ký học bạ điện tử, hồ sơ số; đồng thời hỗ trợ xác thực cho các giao dịch tài chính, hợp đồng điện tử và nhiều nền tảng chuyển đổi số khác.

Trong 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025, dịch vụ chữ ký số của VNPT được NEAC đánh giá là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số có chất lượng tốt nhất. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản về hạ tầng, công nghệ, an toàn thông tin cũng như nỗ lực không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng của VNPT.

Nhằm thúc đẩy phổ cập chữ ký số toàn dân, VNPT hiện tiếp tục triển khai chính sách miễn phí khởi tạo và ký số trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia dành cho khách hàng cá nhân, đồng thời cung cấp nhiều gói cước ưu đãi ký số không giới hạn cho tổ chức và doanh nghiệp. Giải pháp này giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, in ấn và nâng cao tính an toàn trong các giao dịch điện tử.

Việc được NEAC tiếp tục cấp chứng thư số cho VNPT SmartCA thêm một lần nữa khẳng định uy tín, chất lượng và năng lực công nghệ của VNPT trong lĩnh vực chứng thực điện tử, đồng thời tạo nền tảng để khách hàng yên tâm sử dụng các dịch vụ số an toàn, thuận tiện trong quá trình chuyển đổi số hiện nay.

