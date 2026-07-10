Giá giảm sâu vẫn bị trộm săn lùng: Loại quả là 'vua trái cây' khiến nông dân phải dùng chó và drone canh giữ

Dù giá sầu riêng tại Malaysia đã giảm mạnh, tình trạng trộm cắp vẫn diễn ra liên tiếp tại các vườn và điểm bán, khiến nhiều nông dân, thương lái phải tăng cường bảo vệ để giữ nguồn thu.

Giá sầu riêng tại Malaysia đang giảm xuống mức thấp nhất trong mùa thu hoạch năm nay, nhưng điều đó không ngăn được các vụ trộm nhắm vào những giống sầu riêng cao cấp. Nhiều nông dân và tiểu thương cho biết họ liên tục bị mất sầu riêng, buộc phải tăng cường chó giữ nhà, lắp camera và sử dụng cả máy bay không người lái để giám sát.

Theo tờ The Star, chị Wenny Ooi, 27 tuổi, chủ một quầy bán sầu riêng tại bang Penang, cho biết gian hàng của gia đình đã bị đột nhập hai lần chỉ trong vòng bốn ngày, vào ngày 25 và 29/6. Đây là những vụ trộm đầu tiên kể từ khi gia đình mở cửa hàng cách đây 6 năm.

Ở vụ việc đầu tiên, kẻ gian lấy đi hai giỏ sầu riêng Black Thorn (Or Chi) - một trong những giống sầu riêng cao cấp nổi tiếng của Malaysia. Tuy nhiên, camera an ninh chỉ ghi lại cảnh một đối tượng rời đi với một giỏ sầu riêng. Gia đình nghi ngờ số trái còn lại đã được chuyển lên xe chờ sẵn bên ngoài.

Đến rạng sáng 29/6, quầy hàng tiếp tục bị đột nhập. Lần này, tên trộm mang theo dao nhưng chỉ lấy được một giỏ sầu riêng đã hỏng. Sau hai vụ việc, gia đình chị Ooi phải tăng số lượng chó giữ tại khu vực bán hàng để phòng ngừa.

Không chỉ các điểm bán lẻ, nhiều nhà vườn cũng trở thành mục tiêu của những kẻ trộm. Anh Tan Chee Keat, 35 tuổi, chủ một vườn sầu riêng tại Sungai Ara (Penang), cho biết gần như ngày nào cũng có người lẻn vào vườn lúc rạng sáng để nhặt những quả sầu riêng vừa rụng.

Theo anh Tan, các đối tượng thường đi theo nhóm 2-3 người, mang theo bao tải và mỗi lần có thể lấy hơn 10 kg sầu riêng. Dù đã sử dụng máy bay không người lái để phát hiện người lạ, việc bắt giữ vẫn rất khó khăn vì các đối tượng che kín mặt và thường tẩu thoát qua khu vực rừng phía sau vườn.

Hiện công nhân của anh Tan bắt đầu thu hoạch từ khoảng 5-6 giờ sáng bằng đèn đội đầu. Tuy nhiên, sau khi họ rời đi, nhiều quả tiếp tục rụng và nhanh chóng bị kẻ trộm lấy mất.

Ông Kie Kim Hwa, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Trồng cây ăn quả Penang, cho biết tình trạng trộm sầu riêng từng phổ biến hơn trong quá khứ khi kinh tế còn khó khăn, nhưng hiện nay đã giảm đáng kể dù vẫn xảy ra rải rác.

Theo ông Kie, điều đáng chú ý là các vụ trộm vẫn tiếp diễn ngay cả khi giá sầu riêng đang giảm mạnh. Hiện sầu riêng Penang được bán với giá từ 5-50 ringgit/kg (khoảng 31.000-310.000 đồng/kg), chỉ bằng khoảng một nửa so với giai đoạn giá cao đầu mùa.

Ông cho biết nhiều thương lái thường không trình báo vụ việc mà lựa chọn tăng cường an ninh hoặc chờ lực lượng chức năng bắt được các đối tượng tái phạm. Đồng thời, ông cũng kêu gọi du khách và những người đi bộ đường dài không tự ý lấy sầu riêng trong các vườn.



