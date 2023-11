Gia đình Văn Hậu "treo thưởng" gì nếu Doãn Hải My sinh con gái?

Mới đây, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và nàng WAG Doãn Hải My đã tổ chức đám cưới linh đình tại quê nhà, chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè, gia đình đôi bên nội ngoại. Cô dâu Doãn Hải My được đồn đoán đang có tin vui bởi chính những "hint" rõ mồn một ở đám cưới.

Chẳng hạn như cách Hải My lấy tay che bụng, bảo vệ vòng hai khi có chen lấn ở rạp cưới. Hay khi đại diện họ nhà trai phát biểu mong Văn Hậu và Hải My sớm có em bé, khách mời dự đám cưới bên dưới sân khấu đã hô to rằng: "Có rồi", "Có rồi mà".

Văn Hậu và Hải My đã có tin vui?

Một người thân trong gia đình chú rể, trong lúc vui vẻ, đã nói rằng gia đình Văn Hậu đang mong chờ anh sẽ có con đầu lòng. Và nếu đó là một bé gái thì Hải My nhất định sẽ được thưởng. Món quà được tính bằng chỉ vàng. Bởi, nhiều anh em trong gia đình Văn Hậu đã có con đầu lòng, là những bé trai nhưng chưa có bé gái nào. Nên mọi người kì vọng rằng em bé của Hải My và Văn Hậu biết đâu sẽ là một tiểu công chúa đáng yêu. Nếu Hải My sinh con gái, nhóc tỳ nhất định sẽ được mọi người cưng chiều hết mực.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến của fan bóng đá Việt Nam. Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi đã về chung một nhà, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Sau đám cưới ở quê, ngày 26/11 tới đây, cả hai sẽ tổ chức thêm một tiệc cưới ở Hà Nội. Khách mời tham dự phần lớn là khách của gia đình nhà gái, cùng với hội tuyển thủ, bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.