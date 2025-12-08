Gia đình tỷ phú chi 150 tỷ chỉ để mời 1 người đến hát đám cưới

Nhắc đến những giọng ca sở hữu mức cát-xê hát đám cưới gây choáng nhất hành tinh, Rihanna chắc chắn là cái tên được nhắc đầu tiên. Tháng 3/2024, cô xuất hiện tại tiệc tiền hôn lễ của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Gia tộc Ambani đã chi khoảng 6 triệu USD, xấp xỉ 150 tỷ đồng, chỉ để Rihanna bước lên sân khấu và trình diễn loạt hit làm nên thương hiệu. Khoản tiền này từng khiến truyền thông dậy sóng.

Rihanna biểu diễn tại đám cưới nhà tỷ phú Ambani

Sân khấu được dàn dựng ở đẳng cấp không khác gì một tour diễn quốc tế. Ánh sáng, thiết bị và toàn bộ ê-kíp đều đạt chuẩn cao nhất. Trong khoảng 90 phút, Rihanna lần lượt thể hiện Diamonds, Work, Bitch Better Have My Money, Umbrella và Stay - những bài hát đã đưa cô trở thành biểu tượng toàn cầu. Không chỉ biểu diễn, Rihanna còn gửi lời chúc phúc riêng đến Anant và Radhika, khiến không khí buổi tiệc thêm phần cảm xúc. Hàng loạt khách mời lập tức rút điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, bởi đây cũng là lần Rihanna trở lại sân khấu lớn đầu tiên kể từ Super Bowl 2023.

Sân khấu đám cưới giá 150 tỷ đồng của Rihanna

Rihanna biểu diễn cực thoải mái

Tuy nhiên, mức cát-xê “khủng khiếp” mà gia tộc Ambani chi trả lại mở ra làn sóng tranh luận không nhỏ. Khi những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng phần trình diễn của Rihanna mờ nhạt, chưa thực sự tương xứng với con số hàng triệu USD. Dù vậy, điều này không làm giảm độ hoành tráng của buổi tiệc và mức độ chịu chi của nhà Ambani. Sự kiện có sự góp mặt của Rihanna chỉ là một phần trong chuỗi lễ cưới có tổng chi phí ước tính hơn 110 triệu USD - con số thể hiện đúng đẳng cấp của gia đình quyền lực bậc nhất châu Á.

Đám cưới xa hoa của nhà Ambani năm 2024

Để hiểu vì sao chỉ một màn trình diễn cũng có thể chạm đến mức giá 150 tỷ, không thể không nhìn lại hành trình vươn lên đỉnh cao của Rihanna. Xuất thân từ Barbados, Rihanna được producer Evan Rogers phát hiện vào năm 2003 và nhanh chóng ký hợp đồng với Def Jam dưới sự dẫn dắt của Jay-Z. Từ thời điểm đó, sự nghiệp của cô thăng tiến với tốc độ khó tin. Music of the Sun (2005) và Pon de Replay giúp Rihanna trở thành gương mặt tiềm năng mới. Năm 2007, Good Girl Gone Bad ra đời, chính thức đưa cô trở thành siêu sao toàn cầu. Umbrella từ album này mang về cho Rihanna giải Grammy đầu tiên và định hình phong cách sắc sảo, thời thượng - hình ảnh mà khán giả nhớ đến cho đến tận hôm nay.

Rihanna là một trong những nghệ sĩ biểu tượng của thời đại

Từ 2009 đến 2016, Rihanna gần như “càn quét” làng nhạc thế giới. Cô phát hành 5 album trong 7 năm, tạo ra những bản hit vượt thời gian như We Found Love, Diamonds hay Work. 14 lần đứng đầu Billboard Hot 100, 9 giải Grammy, trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 10 bài hát vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, tất cả đều cho thấy mức độ ảnh hưởng mà Rihanna nắm giữ. Anti (2016), album gần nhất của cô, vẫn được đánh giá là một trong những sản phẩm R&B xuất sắc nhất thập kỷ.

Từ năm 2017, Rihanna khiến cả thế giới chưng hửng khi ngưng sự nghiệp âm nhạc để xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình

Từ năm 2017, Rihanna khiến cả thế giới chưng hửng khi ngưng sự nghiệp âm nhạc để xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình. Fenty Beauty ra mắt với 40 tông nền đa dạng đã tạo cuộc cách mạng về tính bao trùm trong ngành làm đẹp. Ở tuổi ngoài 30, Rihanna không chỉ là ca sĩ mà đã trở thành tỷ phú tự thân của ngành làm đẹp. Dù nhiều năm chưa trở lại với album mới, Rihanna chưa bao giờ rời khỏi tâm điểm truyền thông.

Năm 2021, Rihanna được Barbados vinh danh là Anh hùng Dân tộc. Năm 2023, sân khấu Super Bowl của Rihanna tạo nên cơn sốt toàn cầu, thu hút lượng người xem kỷ lục và được xem là một trong những màn comeback đáng nhớ nhất thập kỷ. Đến nay, fan nhạc toàn thế giới vẫn chờ 1 ngày Rihanna tái xuất với album mới, đó chắc chắn sẽ là cú nổ, càn quét hết các BXH.

Năm 2023, sân khấu Super Bowl của Rihanna tạo nên cơn sốt toàn cầu, thu hút lượng người xem kỷ lục và được xem là một trong những màn comeback đáng nhớ nhất thập kỷ

Vậy nên, việc gia đình Ambani chi 150 tỷ đồng để mời Rihanna trình diễn 90 phút không chỉ là câu chuyện xa hoa, mà còn là minh chứng cho sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của một ngôi sao đã bước qua mọi giới hạn về âm nhạc, kinh doanh và tầm ảnh hưởng. Ở đẳng cấp như Rihanna, “giá bao nhiêu” đôi khi chỉ là con số. Điều không thể thay thế chính là hào quang mà cô mang đến - điều khiến bất kỳ sân khấu nào có Rihanna xuất hiện đều trở thành khoảnh khắc đặc biệt.