Gia đình Thuỳ Tiên thông báo gây hoang mang

Sau thời gian ở ẩn trên mạng xã hội thì gần đây mẹ của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã hoạt động trở lại. Trong các livestream mỗi ngày, mẹ của Thuỳ Tiên chỉ giới thiệu sản phẩm để bán tiếp thị liên kết, bỏ qua những câu hỏi liên quan đến con gái. So với thời gian trước đây thì hiện mẹ Thuỳ Tiên đã dần ổn định cuộc sống, bà cho biết đang sống một mình, phải làm kiếm tiền để lo cho các con.

Trong livestream mới nhất, mẹ của Thuỳ Tiên bất ngờ đưa ra thông báo gây bất ngờ. Theo đó, dù từng cho biết sẽ đều đặn bán hàng mỗi ngày để kiếm tiền nhưng nay mẹ Thuỳ Tiên thông báo sẽ dừng việc làm này để lui về ở ẩn. Mẹ Thuỳ Tiên gây hoang mang, nghẹn giọng nói: "Tôi nói thật là ngày mai tôi sẽ đi một thời gian, tôi sẽ không livestream, không gặp mọi người và mọi người sẽ không thấy tôi bất kì ở đâu hết. Có thể là 2,3 hoặc 5 tháng hoặc đến khi nào bé Tiên trở về. Tôi không phải đi chùa nhưng sẽ ẩn náu một thời gian".

Mẹ của Thuỳ Tiên thông báo sẽ ngừng livestream bán hàng khiến nhiều người hoang mang (ảnh: TikTok nhân vật)

Mẹ Thuỳ Tiên tiết lộ có thể "ở ẩn" chờ ngày con gái thi hành án xong (ảnh: FBNV)

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.