Gia đình phản ứng khi An Tây lĩnh 8 năm tù

Rufino Aybar - em trai người mẫu An Tây - lên tiếng sau khi chị gái bị tuyên tổng cộng 8 năm tù. Anh động viên An Tây cố gắng cải tạo, người thân luôn chờ cô.

Ngày 3/9, sau khi TAND TPHCM tuyên án đối với An Tây, Rufino Aybar đăng bài chia sẻ phản ứng của gia đình. Anh cho biết phiên tòa sơ thẩm đã khép lại, người thân có câu trả lời rõ ràng sau thời gian dài chờ đợi.

Theo phán quyết của HĐXX, An Tây - tên đầy đủ Andrea Aybar Carmona - bị tuyên 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát trước đó đề nghị mức án 9-11 năm tù đối với nữ người mẫu.

“8 năm - quãng thời gian thật dài, và với gia đình mình chắc chắn là nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Nhưng điều quan trọng là từ hôm nay, mọi thứ đã có một câu trả lời rõ ràng để chị có thể bắt đầu chặng đường phía trước”, Rufino viết.

Rufino gửi lời cảm ơn luật sư. Xét trên phương diện pháp lý, người thân của An Tây xem đây là “kết quả đáng ghi nhận”.

Em trai của An Tây tiếp tục lên tiếng sau phán quyết của tòa án.

Gia đình An Tây cảm ơn những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên thời gian qua. Người thân trân trọng tình cảm của khán giả trong lúc gia đình trải qua giai đoạn khó khăn.

“Chị à, 8 năm nghe thật dài, nhưng rồi từng ngày, từng tháng sẽ trôi qua. Dù có những ngày mọi thứ tưởng như quá nặng nề, chị hãy nhớ phía sau chị vẫn có gia đình yêu thương chị, mái nhà luôn chờ chị trở về” - em trai nhắn gửi An Tây.

Trước khi tòa tuyên án, Rufino Aybar nhiều lần lên tiếng về vụ việc của chị gái. Sau phiên xét xử ngày 26/8, anh chia sẻ video An Tây nói lời sau cùng, kèm lời nhắn: “Gia đình luôn bao dung trước những lỗi lầm của chị. Mong chị có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời”.

Dưới bài đăng, khán giả nói bản án là lời cảnh tỉnh cho An Tây và nhiều người mắc sai lầm. “Tuổi trẻ mắc sai lầm là không thể tránh khỏi, quan trọng là phải thức tỉnh”, “Mong An thi hành án tốt, sớm về với gia đình”, “Hy vọng bạn không mắc lỗi lầm nữa”... khán giả bình luận.

Trước những lời an ủi, Rufino đáp: “Gia đình đã đọc hết và cảm động. Hôm tới gặp chị An, tôi cố gắng truyền tải hết tới chị”.

Tháng 11/2024, anh từng thay mặt An Tây xin lỗi khán giả, thừa nhận vụ việc gây thất vọng cho những người yêu mến cô và ảnh hưởng đến cuộc sống của cả gia đình.

Trong thời gian An Tây bị tạm giam, Rufino cùng bố đến thăm cô và chuyển những lời động viên của khán giả.