Gia đình nêu lý do khiến người đàn ông để lại ô tô, nhảy hồ tự tử

Chiều 15-4, Công an xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo ban đầu về vụ việc một người đàn ông để lại ô tô rồi nhảy xuống hồ nước tự tử.

Theo phản ánh của gia đình, anh P.Q.Đ. mới ly hôn, buồn chuyện gia đình nên nhảy hồ tự tử

Theo báo cáo, khoảng 7 giờ cùng ngày, bà D.T.T.T. (SN 1965, ngụ xã Ea Kly) đi tập thể dục tại khu vực bờ đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ. Lúc này, bà T. thấy một người đàn ông nhảy xuống khu vực cửa xả nước rồi chìm xuống.

Phát hiện sự việc, bà T. gọi mọi người đến tìm kiếm và báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Kly đã đến hiện trường, xác định người đàn ông để lại ô tô cùng điện thoại và các giấy tờ tùy thân mang tên P.Q.D. (SN 1998, ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới hồ nước.

Theo Công an xã Ea Kly, có mặt tại hiện trường, ông P.V.C. và vợ là bà L.T.T.N. xác nhận nạn nhân là con của mình.

Theo ông C., anh D. mới ly hôn nên buồn chuyện gia đình. Sáng sớm cùng ngày, anh D. lái ô tô rời khỏi nhà, sau đó gia đình nhận được tin báo về vụ việc.

Gia đình anh D. đã có đơn xin không khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể con về để an táng.

Kết quả xác minh ban đầu xác định nguyên nhân anh D. tử vong là do tự tử; vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.