Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tình trạng nhiều video, hình ảnh riêng tư được trích xuất từ hệ thống camera giám sát của các hộ gia đình bị phát tán, thậm chí bị rao bán công khai. Phần lớn những nội dung này ghi lại sinh hoạt đời thường của người dân, trong đó có không ít hình ảnh nhạy cảm, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân.

Không dừng lại ở việc xâm phạm đời sống riêng tư, các đối tượng còn lợi dụng nguồn dữ liệu đánh cắp để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật như phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, tống tiền, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm công dân…gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Thực tế cho thấy, hệ thống camera giám sát của nhiều hộ gia đình đang tồn tại những lỗ hổng bảo mật và trở thành “mục tiêu” để tội phạm mạng khai thác. Các đối tượng thường xâm nhập trái phép vào hệ thống camera, từ đó chiếm quyền kiểm soát và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là nhiều người dân sau khi lắp đặt camera vẫn giữ nguyên mật khẩu mặc định hoặc đặt mật khẩu đơn giản, dễ đoán, không thay đổi định kỳ. Điều này khiến kẻ xấu dễ dàng dò quét, xâm nhập thông qua các công cụ sẵn có trên Internet.

Bên cạnh đó, không ít hộ gia đình lắp camera tại các khu vực riêng tư như phòng ngủ, phòng thay đồ nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, khi hệ thống bị xâm nhập, chính những vị trí này lại trở thành nguồn dữ liệu nhạy cảm để các đối tượng trích xuất, cắt ghép và phát tán trên mạng xã hội hoặc các diễn đàn trái phép.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức bảo mật khi sử dụng camera giám sát tại gia đình. Cụ thể, người dân cần thay đổi ngay mật khẩu mặc định, thiết lập mật khẩu mạnh với sự kết hợp của chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Đồng thời thay đổi mật khẩu định kỳ, tránh sử dụng các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh để đặt mật khẩu.

Ngoài ra, người dân nên thường xuyên cập nhật phần mềm (firmware) cho thiết bị camera để vá các lỗ hổng bảo mật; hạn chế lắp đặt camera tại những khu vực nhạy cảm nếu không thật sự cần thiết, hoặc sử dụng biện pháp che chắn khi không sử dụng. Với các thiết bị hỗ trợ, cần kích hoạt chế độ xác thực hai lớp (2FA) để tăng cường an toàn.

Những biện pháp trên tuy đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống camera gia đình. Việc chủ động phòng ngừa sẽ giúp người dân giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập, bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn.