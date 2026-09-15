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Gia đình nạn nhân tử vong do vụ cưa cây xin giảm nhẹ cho người gây ra sự việc

Phạm Trường
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Sau khi hoàn tất việc mai táng người thân bị cây xà cừ đổ đè trúng tử vong, gia đình nạn nhân ở Thanh Hóa cho biết đã gặp gỡ, chia sẻ với những người liên quan. Họ mong cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho người gây ra sự việc.

Gần một tuần sau vụ tai nạn, gia đình ông L.Đ.T. (SN 1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đã hoàn tất việc mai táng cho nạn nhân.

Ông T. là người điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 511 (đường 4A) vào thời điểm một cây xà cừ được cưa trước cổng nhà dân bất ngờ đổ xuống đường. Cây đổ trúng người khiến ông T. tử vong.

Gia đình nạn nhân tử vong do cưa cây xin giảm nhẹ hình phạt cho người gây ra sự việc - Ảnh 1.

Hình ảnh người đi đường bị cây đổ ngã đè trúng.

Anh Hải (SN 1986, con trai ông T.) cho biết, gia đình rất đau buồn trước sự ra đi của người thân. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, những người liên quan đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự, đồng thời đến thăm hỏi, chia sẻ.

“Đây là sự việc không ai mong muốn. Tôi mong cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt để những người liên quan có cơ hội đoàn tụ, chăm lo cho con cái”, anh Hải nói.

Theo gia đình nạn nhân, người trực tiếp cưa cây và người thuê cưa đều là người cùng quê, có mối quan hệ làng xóm nên các bên đều hiểu hoàn cảnh của nhau.

Sau vụ việc, hai gia đình đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 200 triệu đồng để cùng gia đình nạn nhân lo chi phí mai táng. Tuy nhiên, người thân ông T. cho biết chỉ nhận 150 triệu đồng, vừa đủ trang trải chi phí hậu sự.

“Tình làng, nghĩa xóm, không có ai xa lạ cả nên chúng tôi rất thấu hiểu. Sự việc đã xảy ra, con người sống với nhau nên chúng tôi nhìn nhận từ cái tâm”, con trai nạn nhân chia sẻ.

Gia đình nạn nhân tử vong do cưa cây xin giảm nhẹ hình phạt cho người gây ra sự việc - Ảnh 2.

Gốc cây xà cừ bị đổ ra đường có đường kính lớn, đã chết trước khi bị cắt hạ.

Từ sự việc xảy ra với gia đình mình, anh Hải mong muốn những người cưa, cắt cây cần đảm bảo an toàn hơn khi làm việc. Với những trường hợp nếu không may xảy ra sự cố, các bên có thể nhìn nhận sự việc một cách văn minh, hài hòa để người gây ra sự việc có cơ hội sửa sai, trở lại cuộc sống, chăm lo cho gia đình và con cái.

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 9/9, ông N.Q.T. (SN 1983, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) được ông N.Q.H. (trú cùng thôn) thuê cưa một cây xà cừ trước cổng nhà, cạnh tỉnh lộ 511 (đường 4A).

Trong lúc ông T. cưa cây, cây xà cừ bất ngờ đổ xuống đường. Đúng thời điểm này, ông L.Đ.T. điều khiển xe máy đi qua và bị cây đè trúng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập ông N.Q.T. để làm rõ dấu hiệu liên quan đến tội “Vô ý làm chết người”.

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Thanh Hóa

cưa cây

tai nạn

giảm nhẹ hình phạt

xà cừ

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