Gia đình kể lại giây phút bé gái bị thanh niên "ngáo đá" khống chế

Trưa ngày 27/3, tại nhà ông Trần Đức Đoan ở khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (ông nội cháu Trần Thị Thảo T - bé gái bị đối tượng lạ vào nhà cầm giao uy hiếp) có rất đông người thân đến hỏi thăm sức khoẻ cháu T.

Hiện trường xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến ông Đoan vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ: "Gia đình nhà tôi ra đây sinh sống đã hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế ở khu vực này, khiến người dân rất lo lắng".

Kể về sự việc, ông Đoan cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, khi ông cùng gia đình đang làm bánh mì để bán, thì có một thanh niên khoảng 40 tuổi đến và xin cho ngồi nghỉ ngơi và xin nước uống.

"Người đó khoảng 40 tuổi đi xe máy Dream, trên tay cầm 2 con dao đi vào nhà tôi, vì thường xuyên bán hàng vào lúc sáng sớm, thế nên tôi cũng không sợ lắm. Thế nhưng tôi cũng nhẹ nhàng bảo người ta ra về, để mình làm việc, nhưng người này không về và tiếp tục xin ngồi lại. Đến khoảng 4h, người này lèn lẻn vào trong nhà tôi và khoá trái cửa lại, lúc này tôi với thấy sự việc nghiêm trọng hơn"- ông Đoan kể.

Theo ông Đoan, khi vào nhà, người này bật điện ở các phòng của tầng 1 ngôi nhà nhưng không có ai, nên đi lên tầng 2 tiếp tục mở các cửa phòng. Lúc này, ông và người nhà liên tục gọi điện cho công an.

"Khi lên đến tầng 2, người này mở cửa phòng của cháu nhà con trai lớn nhà tôi, 2 đứa lớn đã học lớp 9 và là nam nên đối tượng không làm gì và vào phòng cháu T. bắt cháu bé để uy hiếp”- ông Đoan bồi hồi kể lại sự việc.

Nam thanh niên biểu hiện bất thường khống chế cháu bé trên mái nhà

Sau khi phát hiện cháu mình bị khống chế, ông Đoan cùng con trai của mình lên tầng 2 với mục đích cứu cháu bé, thế nhưng đối tượng rất manh động, nên bất thành.

"Người này luôn cầm 2 con dao ở trong tay và kè vào cổ của cháu nhà tôi nên nếu tôi và con trai tôi cố tình trấn áp đối tượng thì cũng sợ ảnh hưởng đến tính mạng cháu mình"- ông Đoan nói và cho biết thêm, dù đối tượng manh động thế nhưng khi lên gặp, người này vẫn bảo gia đình tôi là đi xuống và yên tâm sẽ không làm hại đến cháu bé.

Theo ông Đoan, trong lúc đối tượng đưa cháu lên mái tôn của ngôi nhà 1 tầng bên cạnh, trong lúc sơ hở, cháu T đã có một lần chạy khỏi tay đối tượng nhưng bị bắt lại.

"Lúc đó tim tôi tưởng bay ra ngoài, thế nhưng cháu tôi bị khống chế nên tôi phải bình tĩnh trở lại. Lúc cháu thoát khỏi tay đối tượng rồi bị bắt lại, cháu tôi khóc và van xin nhưng người này không tha, tôi rất đau xót và thương cháu"- ông Đoan cho biết.

Ông Trần Đức Đoan (ông nội cháu Trần Thị Thảo T) bồi hồi kể lại cháu bé gái bị đối tượng lạ vào nhà cầm giao uy hiếp

Bà Đặng Thị Hường ở khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bà nội cháu bé cho biết, gia đình đang làm bánh mì để giao hàng cho khách, thì có một đối tượng nghi biểu hiện “bất thường” xông vào nhà, chốt cửa khống chế cháu gái, khiến ra đình rất hoảng sợ.

Dù đã vận động, khuyên nhủ nam thanh niên buông cháu bé ra để nói chuyện nhưng đối tượng vẫn rất hung hãn. Rất may có lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với chính quyền địa phương tới vận động tuyên truyền, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, dẫn dắt đối tượng ra ngoài hòng giải cứu cháu gái.

“Hiện tình hình sức khỏe, tinh thần của cháu bé đã ổn định trở lại, nhưng vẫn còn chưa hết hoảng loạn vì sự việc diễn ra khá nhanh”, theo bà Hường.

Ngay khi xảy ra sự việ, các đoàn thể của chính quyền địa phương cùng thầy cô giáo chủ nhiệm của cháu, hàng xóm làng giềng tới thăm, hỏi động viên cháu sớm ổn định tâm lý để quay lại cuộc sống thường nhật.

Cháu bé sau khi được giải cứu vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng

Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin , liên quan đến vụ việc đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh, ngày 27/3, Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào khoảng 4h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ về việc có một nam thanh niên đi xe máy vào nhà của cháu Trần Thị. T (SN2016, phường Phượng Mao), trên tay cầm 2 con dao (loại dao thái thịt) khống chế cháu bé trên tầng 2.

“Qua xác minh ban đầu, xác định đối tượng là Phan Văn Tuấn (SN 6/5/1983, ở Hải Phòng), có 3 tiền án, tiền sự. Sau khi bắt giữ, chúng tôi test nhanh và xác định đối tượng có sử dụng ma tuý"- Thượng tá Phạm Văn Ngư cho biết thêm.

Cũng theo Thượng tá Phạm Văn Ngư, theo xác minh ban đầu, vào 23h, ngày 26/3, Phan Văn Tuấn cũng đã cầm 2 con dao vào trạm y tế phường Cổ Thành, Chí Linh, Hải Dương, sách nhiễu với các các bộ y tế.

"Tại Hải Dương, đối tượng cũng đã uy hiếp 1 người và bắt chở từ Hải Dương lên Bắc Ninh. Đến Bắc Ninh, người bị đối tượng Tuấn uy hiếp đã chạy vào tổ CSGT đang tuần tra ở đường, sau đó Tuấn đã cướp 1 chiếc xe máy rồi chạy đến nhà bé T.", theo Thượng tá Phạm Văn Ngư.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.