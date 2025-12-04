Một dinh thự tại ngoại ô Atlanta (bang Georgia, Mỹ) vừa được rao bán với giá 35 triệu USD, trở thành bất động sản nhà ở đắt đỏ nhất khu vực. Công trình được xây dựng như một bản mô phỏng Nhà Trắng, song chỉ mang tính kiến trúc và được sử dụng làm nhà ở tư nhân.

Mức giá kỷ lục này đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư, trong bối cảnh các bất động sản siêu sang tại Mỹ thường được xem là phép thử cho nhu cầu sở hữu những không gian mang tính biểu tượng và độ hiếm cao.

Căn nhà được rao bán với giá 35 triệu USD tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ. (Ảnh: Joyce E. Lupiani/FOX 5 Atlanta)

Giấc mơ thành hình từ cảm hứng Nhà Trắng

Tọa lạc tại Oak Grove, dinh thự được hoàn thiện năm 2001 bởi nhà phát triển Fred Milani. Để tạo nên bản mô phỏng sát nhất, ông thậm chí cử các nhà thiết kế tới Washington D.C. để nghiên cứu chi tiết kiến trúc Nhà Trắng. Nhờ vậy, khu nhà chính rộng hơn 1.500 mét vuông mang diện mạo bề thế, gợi nhớ ngay đến tòa nhà quyền lực của nước Mỹ.

Bên trong, chủ nhân bước vào một không gian mang đậm dấu ấn “Tổng thống” với phòng làm việc phong cách Phòng Bầu dục, phòng ngủ khách lấy cảm hứng từ phòng ngủ Lincoln, cùng nhiều sảnh tiếp khách trang trọng theo hơi hướng tân cổ điển.

Một bức tranh tường vẽ tay chân dung Abraham Lincoln được treo trong phòng ngủ lấy cảm hứng từ Phòng ngủ Lincoln của Nhà Trắng. (Ảnh: Camilo Jimenez/WSJ)

Phòng làm việc mô phỏng “Phòng Bầu dục” của dinh thự có bản sao quốc ấn Tổng thống gắn trên trần. (Ảnh: Camilo Jimenez/WSJ)

Hành trình của nữ chủ nhân gốc Việt

Chủ sở hữu bất động sản là bà Thúy Ái Kathy Lam, một doanh nhân gốc Việt. Bà sang Mỹ năm 1995 gần như tay trắng; 9 tháng sau, bà mở tiệm nail đầu tiên bằng một khoản vay. Từ đó đến nay, bà đã phát triển hệ thống salon và trường dạy nghề làm đẹp trên khắp nước Mỹ, trong đó có Học viện Thẩm mỹ & Tóc Atlanta (Atlanta Beauty & Barber Academy).

Bà Lam cho biết bà và chồng cũ mua căn nhà này năm 2013. Với bà, căn nhà là biểu tượng cho hành trình theo đuổi “giấc mơ Mỹ”, cũng là nơi gắn bó với gia đình trong suốt nhiều năm. Nay các con đã vào đại học, bà Lam quyết định chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn trong khu vực. Bà nói sẽ rất nhớ nơi này và hy vọng người chủ mới sẽ trân trọng và chăm sóc nó như cách bà từng làm.

Vì sao định giá lên đến 35 triệu USD?

Khu bất động sản rộng gần 3 mẫu Anh gồm ngôi nhà chính 6 phòng ngủ, 11 phòng tắm, và một nhà khách 7 phòng ngủ – được chủ nhân ví như “West Wing” (Cánh Tây) – tạo thành 2 không gian sống độc lập trong cùng một khuôn viên.

Bên trong, sảnh chính gây ấn tượng với trần vẽ tranh tường, cầu thang lớn uốn cong và đèn chùm thiết kế riêng, tất cả được kết nối bằng một thang máy âm tường. Không gian bên ngoài gồm khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, hồ bơi cỡ lớn và bể jacuzzi, cùng một nhà phụ đầy đủ tiện nghi với bếp ngoài trời.

Nhà bếp của khu nhà chính, nơi còn có hai phòng thiền, một phòng chiếu phim tại gia và phòng xông hơi. (Ảnh: Camilo Jimenez/WSJ)

Với chủ sở hữu tiếp theo, đây có thể là cơ hội sở hữu một trong những bất động sản độc đáo nhất trong lịch sử địa ốc Atlanta. Nếu giao dịch thành công với mức giá chào bán, thương vụ này sẽ vượt xa kỷ lục nhà ở đắt nhất từng được ghi nhận tại khu vực Atlanta, vốn chỉ dừng lại ở khoảng 18 triệu USD.