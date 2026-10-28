Gia đình doanh nhân Việt có 8 anh em đều đi bộ đội: Anh cả trở thành Anh hùng Lao động, Chủ tịch công ty nghìn tỷ, từng lập Kỷ lục Việt Nam

Từng từ chối cơ hội vào đại học để nhập ngũ, người anh cả trong gia đình có 8 anh em trai đã trải qua nhiều bước ngoặt trước khi trở thành doanh nhân.

Năm 1971, sau khi tốt nghiệp phổ thông, chàng trai Nguyễn Đăng Giáp ở Nghi Lộc, Nghệ An nhận được giấy báo nhập học Đại học Mỏ - Địa chất. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường học vấn, ông quyết định nhập ngũ khi mới 17 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với Báo Công an Nhân dân, ông Giáp từng tiết lộ gia đình có 8 anh em trai và tất cả đều đi bộ đội. Ông là anh cả, trong khi người em thứ ba đã hy sinh năm 1980 tại chiến trường Tây Nam.

Sau khi nhập ngũ, ông Giáp trở thành chiến sĩ lái xe thuộc Đoàn 559, làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn, Nam Lào và Campuchia. Trong một lần vượt qua trọng điểm, ông bị thương do bom và trở thành thương binh hạng 4/4. Sau chiến tranh, ông tiếp tục công tác tại Lào trước khi trở về Việt Nam năm 1987, làm việc tại Binh đoàn 11.

Bước ngoặt đưa người lính này sang lĩnh vực kinh doanh diễn ra vào tháng 9/2003, khi ông được điều động làm Giám đốc Xí nghiệp 36 thuộc Binh đoàn 11.

Thời điểm đó, xí nghiệp đang gặp nhiều khó khăn với khoản lỗ 24 tỷ đồng và nợ khó đòi 10 tỷ đồng. Tài sản còn lại chủ yếu là những dãy nhà cấp 4 cũ, một số máy móc xây dựng han gỉ và một chiếc xe Isuzu.

Sau khi tiếp quản, ông Giáp tổ chức lại hoạt động, tìm kiếm công trình và mở rộng thị trường. Giá trị sản xuất của đơn vị tăng từ khoảng 20 tỷ đồng năm 2002 lên 181 tỷ đồng năm 2005 và 301 tỷ đồng năm 2006.

Năm 2010, ông Nguyễn Đăng Giáp được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Một năm sau, Tổng công ty 36 được thành lập trên cơ sở phát triển từ đơn vị xây dựng này.

Không chỉ người anh cả, nhiều người em trai trong gia đình ông Nguyễn Đăng Giáp cũng gắn bó với Tổng công ty 36. Theo hồ sơ doanh nghiệp, các ông Nguyễn Đăng Thuận và Nguyễn Đăng Trung giữ chức Phó Tổng giám đốc, trong khi Nguyễn Đăng Hùng và Nguyễn Đăng Hiếu là giám đốc các đơn vị thành viên. Một người em khác, ông Nguyễn Văn Hiền, từng giữ chức thành viên HĐQT.

Bên cạnh kinh doanh, ông Nguyễn Đăng Giáp còn sáng tác thơ và âm nhạc. Năm 2018, khoảng 20 ca khúc và tác phẩm thơ phổ nhạc của ông được trình diễn trong chương trình Như tôi đã sống, với sự tham gia của Tùng Dương, Quang Linh và nhiều nghệ sĩ.

Đáng chú ý, tháng 1/2024, ông được xác lập Kỷ lục Việt Nam với tác phẩm Như tôi đã sống, tập hồi ký được chuyển thể thành truyện thơ dài 3.836 câu lục bát.

Về doanh nghiệp, Tổng công ty 36 hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán G36. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy điện và bất động sản.

Tổng công ty từng tham gia thi công các công trình như Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Khe Bố, Nhiệt điện Duyên Hải và đường Hoàng Mai – Đông Hồi.

Năm 2025, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 1.949 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 441 tỷ đồng, giảm 46%; lợi nhuận sau thuế gần 18,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình ngày 30/7/2026 do ông Nguyễn Đăng Giáp ký, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận quý II giảm chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm so với cùng kỳ.