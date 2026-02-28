Gia đình để lộ tình trạng của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ

Phạm Hương đích thị là "ca lạ" của showbiz Việt, dù đã nhiều năm không hoạt động nghệ thuật nhưng nhất cử nhất động đều được quan tâm. Ở Mỹ, Phạm Hương đã có 2 bé trai. Lùi về sau hào quang, cô nay là chủ một cửa hàng hoa. Chuyện hôn nhân của Phạm Hương cũng là tâm điểm gây chú ý. Hơn 2 năm qua, chồng đại gia của Phạm Hương "vắng bóng" bí ẩn.

Mới đây, em trai Phạm Hương bất ngờ đăng ảnh chị gái để bày tỏ nhớ mong. Đặc biệt, khi netizen hỏi về việc Phạm Hương về Việt Nam thì em trai cô cho hay: "Chị sắp về rồi đó". Đây là một trong những thông tin hiếm hoi liên quan đến cuộc sống hiện tại của "Hoa hậu Quốc dân".

Vào năm 2022, Phạm Hương từng đưa các con về Việt Nam. Khi đó, cô cho biết mục đích để các bé về thăm gia đình, đồng thời cô và chồng cũng chụp bộ ảnh cưới. Thế nhưng từ đó đến nay, Phạm Hương chưa tiết lộ thêm thông tin về hôn lễ.

Em trai tiết lộ Phạm Hương sắp trở về Việt Nam (ảnh: Instagram nhân vật)

Trong chuyến về Việt Nam lần trước, Phạm Hương từng khẳng định sẽ không tham gia các hoạt động showbiz. Cô từng chia sẻ: "Phạm Hương đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các sự kiện giải trí, lời mời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như các nhãn hàng mời hợp tác. Đó là vinh dự lớn của Phạm Hương nhất là khi mình không còn hoạt động trong showbiz Việt.

Tuy nhiên, có những chương trình Phạm Hương không thể tham gia bởi vì phải dành thời gian cho những hoạt động dành cho gia đình đã sắp xếp từ trước. Chính vì thế, Phạm Hương xin phép được dành thời gian cho gia đình trong khoảng thời gian ít ỏi này để hoàn thành mục tiêu về Việt Nam của mình trước đó đã đề ra".

4 năm trước, Phạm Hương đưa các con về Việt Nam để thăm gia đình, cô chỉ xuất hiện trong một buổi giao lưu nhỏ (ảnh: Instagram nhân vật)

Phạm Hương cho biết chồng chính là doanh nhân Bobby Trần. Bài báo về Phạm Hương đăng trên một trang tin ở Mỹ cho biết: "Chồng của Phạm Hương là Bobby Trần, cô gọi chồng là 'người ủng hộ lớn nhất', cả hai đã có 2 con và 2 bé đều đang đi học. Phạm Hương đã tận dụng thời gian rảnh để theo đuổi đam mê với hoa". Bobby Trần cũng chính là người đàn ông bị bắt gặp cùng Phạm Hương đưa con tải đầu lòng đi công viên trước đó ít năm.

Trước những tin đồn liên tục xuất hiện, "Hoa hậu quốc dân" vẫn làm công việc quen thuộc là cập nhật đi làm ở tiệm hoa, thế nhưng cô chụp zoom cận chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ở ngón áp út. Cư dân mạng cho rằng đây là tín hiệu Phạm Hương ngầm khẳng định hôn nhân vẫn êm ấm chứ không căng thẳng như những lời đồn. Trước đó, Phạm Hương còn tổ chức ăn mừng lễ Tạ Ơn bên trong ngôi nhà là nơi sinh sống của cô và chồng ở Mỹ.

Phạm Hương không còn hoạt động showbiz mà chuyển sang kinh doanh (ảnh: Instagram nhân vật)