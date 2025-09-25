Khoảng 8h30 sáng nay (25/9), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bà Lê Thúy Hằng và 15 bị cáo chung vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty SJC bắt đầu xét xử.

Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa ngày 25/9.

Mở đầu phiên xử, chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, theo quyết định thì HĐXX gồm thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và thẩm phán Trần Minh Châu, hợp cùng 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các kiểm sát viên: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.

Công ty SJC vừa là bị hại vụ án và cũng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Bà Lê Thúy Hằng tại bục khai báo dành cho bị cáo trả lời HĐXX sáng nay 25/9.

Quyết định của HĐXX cũng cho biết, tại phiên tòa này, HĐXX sẽ xét xử bà Lê Thúy Hằng 2 tội “Tội tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2025, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 4 bị cáo khác bị xét xử 2 tội danh như bà Hằng; 5 bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản”; 6 bị cáo khác bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phần thẩm tra tư pháp, bà Lê Thúy Hằng và các bị cáo xác nhận đã nhận được cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử đúng thời gian quy định của pháp luật.

HĐXX cho biết đại diện Ngân hàng Nhà nước có mặt tại tòa; đại diện Công ty SJC có mặt 3 người tại tòa; nhiều người liên quan được triệu tập đã có mặt.

Một trong các luật sư bào chữa cho bà Lê Thúy Hằng trình bày ý kiến với HĐXX rằng, mong HĐXX tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục tối đa hậu quả vụ án.

HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Luật sư của bà Hằng cũng cho biết, gia đình bà Hằng đã tìm được người mua các tài sản của gia đình, chồng bà Hằng mong muốn bán để khắc phục hậu quả, nên mong HĐXX tạo điều kiện để bị cáo được công chứng hợp đồng mua bán trong quá trình diễn ra phiên tòa.

Về nội dung nêu trên của luật sư, HĐXX cho biết sẽ hội ý và thông báo đến luật sư và gia đình bị cáo Lê Thúy Hằng.

Đến gần 10h sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát và những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa không có thêm ý kiến gì về phần thủ tục, HĐXX quyết định kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa sáng nay.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, bàn bạc, trao đổi thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TPHCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của NHNN, NHNN Chi nhánh TPHCM và Công ty SJC, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi.

Đối với hành vi tham ô tài sản, bà Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng. Ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Hằng đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74 tỷ đồng; qua đó, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.