Ngày 23/6, Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý vụ một gia đình trên địa bàn bị nhóm người chửi bới , kéo sập cửa sắt vì nhắc nhở hàng xóm hát karaoke gây ồn ào.

Chia sẻ với phóng viên, anh T.V.A. (40 tuổi) cho biết, chiều 22/6, nhóm công nhân trong hẻm trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) hát karaoke liên tục từ chiều đến tối.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, anh A. gọi điện thoại cho ông K. (hơn 40 tuổi, chủ cơ sở) nhờ nhắc nhóm công nhân ngừng hát hoặc giảm âm lượng vì âm thanh quá lớn, gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Sau đó, ông K. đang đi nhậu ở nơi khác chạy về rồi sang nhà anh A. mắng chửi. Theo hình ảnh camera ghi lại, ông K. liên tục nói lớn tiếng, cầm túi rác ném vào camera và dùng tay kéo ngã cửa sắt . Thời điểm này, có 6 người khác cùng chạy sang nhà anh A.. Trong đó, một người đàn ông liên tục can ngăn, khuyên ông K. về nhà.

Camera ghi cảnh ông K. kéo ngã cửa sắt. Ảnh cắt từ clip.

“Họ hát karaoke 6 tiếng liên tục, tôi chỉ gọi điện nhờ ngừng hát hoặc giảm âm lượng để khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm”, anh A. cho hay.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh A. gọi điện trình báo cơ quan công an. Ngay trong đêm, Công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt ổn định an ninh trật tự , mời các bên liên quan đến trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử lý.