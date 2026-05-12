Gia đình 4 người rời Hà Nội vào miền Tây: Có lúc trắng tay sau 2 lần làm ăn thất bại, giờ đã mua được nhà riêng

Không phải ai cũng đủ can đảm rời bỏ nơi mình đã gắn bó từ nhiều năm để bắt đầu lại ở một vùng đất xa lạ. Với vợ chồng Lê Trang (sinh năm 1999, sở hữu kênh TikTok @trangmocomientay), hành trình ấy bắt đầu không phải bằng sự hào hứng, mà từ những ngày tháng loay hoay giữa áp lực cơm áo gạo tiền để nuôi 2 con ăn học tại Hà Nội.

Gia đình 4 người rời Hà Nội vào miền Tây lập nghiệp

Gia đình Trang có 4 người (hai vợ chồng trẻ và hai con nhỏ) sống trong cảnh thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu. Không có khoản dư, không có tích lũy, và cũng không nhìn thấy rõ một hướng đi lâu dài. Những ngày lặp lại với guồng quay quen thuộc dần khiến cả hai cảm thấy bế tắc.

"Khoảng 3 năm trước thời điểm ấy kinh tế nhà mình rất khó khăn, vợ chồng còn trẻ mà các con còn nhỏ, làm chỉ đủ ăn chứ không dư được đồng nào. Nếu cứ dậm chân tại chỗ thế này thì không biết bao giờ mới ổn được. Loanh quanh mãi ở Hà Nội cũng chán nên hai vợ chồng mình quyết định thử một vùng đất mới, cứ đánh liều 1 phen xem thế nào" - Trang chia sẻ.

Ban đầu, hai vợ chồng hướng đến những nơi phát triển như TP.HCM hoặc Đồng Nai vì có người quen. Tuy nhiên, sau một thời gian sống thử, Trang nhận ra nhịp sống tại đó không thực sự phù hợp với gia đình cô.

Sau khi cân nhắc, vợ chồng Trang tìm hiểu và quyết định chuyển về miền Tây, cụ thể là thành phố Mỹ Tho. Đây là một lựa chọn có phần "đánh liều", nhưng lại mở ra một chương mới đầy tích cực. Chỉ sau 3 tháng, cả gia đình đã thích nghi hoàn toàn với môi trường mới.

"Chỉ mất đúng 3 tháng để gia đình mình quen với nhịp sống ở miền Tây. Mình thấy ở miền Tây thời tiết nhẹ nhàng, dù ban ngày có nắng đến đâu hay mưa to thế nào thì cứ chiều tối đến là mát mẻ dễ chịu. Khí hậu ôn hòa nên người ta hay gọi miền Tây là vương quốc của các loại trái cây, không chỉ vậy con người cũng rất dễ chịu. Hai đứa bé nhà mình từ khi vào đây cũng ít ốm vặt hơn hẳn" - Trang chia sẻ.

Khởi nghiệp từ con số 0, sau 2 lần thất bại: Dồn hết vốn liếng vào miền Tây mở cửa hàng

Trước khi chuyển vào vào Mỹ Tho, cả nhà Trang đã vào Đồng Nai sống một thời gian ngắn. "Hai vợ chồng mình hùn vốn mở một quán ăn vặt và trà sữa nhỏ ngay cổng trường cấp 2, nghe thì có vẻ tiềm năng nhưng vừa bán được vài tháng, khách vừa quen thì học sinh lại được nghỉ hè, thế là quán vằng hoe, thất bại lần 1.

Thời điểm ấy chồng mình có làm bất động sản nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên cũng không chốt được dự án nào. Có một khoảng thời gian chồng mình thường xuyên sang quán bún đậu của người anh quen biết để tham khảo, nhưng thử rồi lại cũng thất bại. Và rồi hai vợ chồng mình mới ngồi lại nghĩ về hướng đi khác phù hợp với gia đình" - Trang chia sẻ.

Cuối cùng, hai vợ chồng cô khi chuyển vào Mỹ Tho, và mở một nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc. Đây là bước đi táo bạo vì họ đã dồn gần như toàn bộ vốn liếng vào đó.

"Sau khi quyết định vào miền Tây, vợ chồng mình có mở một nhà hàng nhỏ. So với thời gian ở Hà Nội thì thu nhập hiện tại cũng tốt hơn, một phần vì vợ chồng mình đầu tư khá nghiêm túc ngay từ đầu. May mắn là công việc dần ổn định nên kinh tế gia đình cũng thoải mái hơn trước" - Trang tâm sự.

Thu nhập hiện tại của gia đình Trang đã cải thiện rõ rệt. Không còn cảnh "làm đủ ăn", họ bắt đầu có tích lũy và cảm thấy nhẹ nhõm hơn về tài chính.

Sau 2 năm thuê nhà, quyết định "an cư" với tổ ấm riêng rộng 85m2

Trong hơn 2 năm đầu, gia đình Trang thuê một căn nhà nhỏ để làm quen dần với cuộc sống tại đây. Sau khi xác định sẽ gắn bó lâu dài, vợ chồng cô quyết định mua nhà tại đây.

"Căn nhà hiện tại khoảng 85m2, nằm trong hẻm nhưng đường ô tô vẫn tránh nhau thoải mái. Giá nhà đất ở miền Tây theo mình thấy là không quá đắt, như căn nhà của tôi thì hơn 2 tỷ một chút là đã mua được rồi. Tuy nhiên, điểm khác là bất động sản ở đây thanh khoản không cao và giá cũng không tăng nhanh, có lẽ do quỹ đất còn khá rộng".

Với mức giá hơn 2 tỷ cho một căn nhà 85m2, mặt ngõ rộng, ô tô vào tận cửa, theo vợ chồng cô, đây là con số "dễ thở" hơn nhiều so với các thành phố lớn.

Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy một đặc điểm của thị trường bất động sản miền Tây: Giá không tăng nhanh và thanh khoản thấp hơn, do quỹ đất còn rộng. Điều này phù hợp với những người muốn an cư hơn là đầu tư ngắn hạn.

Chi phí sinh hoạt không rẻ như mọi người vẫn tưởng, nhà 4 người tiêu hết 12-15 triệu/tháng

Xem kênh TikTok mà Trang chia sẻ về cuộc sống ở miền Tây, có thể thấy gần gũi nhất vẫn là những buổi đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Những góc chợ nhỏ, nơi người dân buôn bán thực phẩm hay những món đồ ăn vặt như chè cháo, các loại bánh ngọt... trở thành điểm dừng chân của rất nhiều người khi vào theo dõi kênh của cô.

Các mặt hàng nông sản như rau, trái cây rất rẻ, ví dụ cam chỉ khoảng 6 -12k/kg, hay những món ăn vặt như bánh, chè có giá cực kỳ bình dân (có loại bánh chỉ 1k/chiếc) dừa 30k/10 quả... Nhưng ngược lại, các thực phẩm thiết yếu như thịt, cá... lại có giá tương đương như ngoài Hà Nội.

Gia đình Trang chủ yếu nấu ăn tại nhà, và chi phí ăn uống mỗi tháng dao động từ 12 - 15 triệu đồng cho 4 người (2 người lớn và 2 bé trai đang tuổi ăn tuổi lớn) một con số không quá thấp nhưng vẫn hợp lý với mức sống hiện tại của gia đình cô.

Cuộc sống êm đềm của gia đình sau 4 năm chuyển vào miền Tây

Sau 4 năm sống tại Mỹ Tho, điều khiến Trang hài lòng nhất không chỉ là kinh tế ổn định mà còn là sự gắn kết cộng đồng.

"Năm nay là năm thứ 4 gia đình mình sống ở Mỹ Tho. Khó khăn lớn nhất là giai đoạn đầu khi mới chuyển vào, vợ chồng mình phải bắt đầu lại từ đầu, lại có con nhỏ nên khá áp lực. Lúc đó vợ chồng mình cũng từng nghi ngờ bản thân vì đã dốc gần như toàn bộ vốn liếng mà chưa biết kết quả ra sao.

Nhưng đến hiện tại thì mọi thứ đã ổn định hơn. Gia đình mình hòa nhập tốt với cuộc sống ở đây, và điều khiến mình thấy ấm áp nhất là sự gần gũi của mọi người xung quanh.

Đi chợ hay sinh hoạt hàng ngày, các cô chú đều rất tình cảm, coi như người trong nhà nên mình thấy rất vui và dễ gắn bó lâu dài" - Trang chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trang vẫn cho rằng quyết định rời Hà Nội năm đó là một bước đi đầy mạo hiểm, nhưng cũng là điều đúng đắn nhất mà gia đình cô từng làm.

Không phải vì cuộc sống ở miền Tây hoàn hảo hơn, mà bởi nơi đây phù hợp với họ - từ nhịp sống, môi trường đến con người. Có lẽ, điều quý giá nhất mà họ nhận được không chỉ là thu nhập tốt hơn, mà là cảm giác "thuộc về" một nơi nào đó. Và đôi khi, hạnh phúc cũng chỉ cần giản dị như vậy: một mái nhà yên ổn, công việc đủ nuôi sống gia đình, và những ngày trôi qua không còn nhiều áp lực như trước.

Nguồn: NVCC