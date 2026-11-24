Đôi khi, tiết kiệm không cần bắt đầu từ việc cắt giảm những khoản chi lớn mà chỉ đơn giản là thay đổi một thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Hóa ra, việc tiết kiệm chi tiêu cho gia đình đôi khi không cần bắt đầu từ những kế hoạch quá lớn lao, mà đơn giản chỉ là thay đổi một vài thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Và một trong số đó chính là tự nấu bữa sáng tại nhà thay vì ăn ngoài hàng. Với Khánh - mẹ 2 con đang sinh sống tại Hà Nội, thói quen tưởng chừng đơn giản này đã giúp gia đình tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể, lên tới gần 117 triệu trong vòng 2 năm.

Gia đình 4 người, ăn sáng ở nhà tiết kiệm thêm gần 60 triệu/năm

Gia đình Khánh có 4 thành viên, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Trước đây, chuyện ăn sáng khá tùy hứng. Hôm nào thèm phở, cả nhà lại rủ nhau ra quán, chẳng mấy khi phải đắn đo hay tính toán. Vì nghĩ bữa sáng chỉ là khoản chi nhỏ nên cô ít khi cân nhắc.

"Từ ngày ghi chép chi tiêu mình mới thấy là có những khoản mình nghĩ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng thực ra nó lại là một khoản rất lớn ấy. Một bữa sáng thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu. Mình từng nghĩ như vậy" - Khánh chia sẻ.

Theo mẹ 2 con, một bữa sáng ngoài hàng cho 4 người thường tốn khoảng 100 - 140k. Ăn xong, hai vợ chồng đôi khi còn ghé quán mua cà phê hoặc nước ép, hết thêm chừng 70 - 80k. Tổng số tiền cho bữa sáng ít nhất cũng tốn 160k.

Nếu lấy mức trung bình 160k/ngày để tính, một tháng 30 ngày gia đình sẽ chi khoảng 4,8 triệu, tương đương 57,6 triệu/năm và hơn 115 triệu sau 2 năm.

Với Khánh, phép tính này là một lời nhắc: Những khoản chi lặp lại hàng ngày rất dễ bị bỏ qua, nhưng cộng dồn lại không hề nhỏ.

Đi chợ theo tuần, 6 giờ sáng dậy nấu ăn cho cả gia đình

Từ đó, mẹ 2 con quyết định thay đổi thói quen. Thay vì đưa các con ra ngoài ăn rồi vội vàng đến trường, đến cơ quan, cô dậy sớm hơn một chút để nấu bữa sáng tại nhà. Hai bé ăn xong đi học, còn hai vợ chồng dùng bữa trước khi đi làm. Nhờ vậy, cả nhà chủ động được thực đơn và khoản chi tiêu.

"Dù bận rộn nhưng mình vẫn sẽ tranh thủ nồ ăn sáng tại nhà lúc thì bún thịt băm, khi là cơm rang, trứng ốp hay là nui xào. Những món đơn giản, nhanh gọn nhưng vẫn đủ chất. Thực ra thi thoảng bận rộn vẫn sẽ có những bữa ăn ngoài nhưng mình vẫn hạn chế hết sức có thể bớt chút nào hay chút đó".

Bí quyết giúp việc nấu ăn sáng không trở thành gánh nặng nằm ở khâu chuẩn bị. Khánh thường dậy lúc 6 giờ, song không phải sáng nào cũng tất bật đi tìm nguyên liệu. Mỗi tuần, cô lên kế hoạch đi chợ một lần, mua thực phẩm đủ dùng cho các bữa ăn trong tuần rồi phân loại, bảo quản trong tủ lạnh.

Tối hôm trước, chỉ cần nghĩ xem sáng mai cả nhà ăn món gì, chuyển phần thịt hoặc thực phẩm đông lạnh cần dùng xuống ngăn mát để rã đông. Sáng hôm sau, nhờ nguyên liệu đã sẵn sàng, cô chỉ mất ít phút chế biến. Những hôm có cơm nguội, món cơm rang hay cơm cuộn càng tiện; nếu muốn đổi vị, mẹ 2 con chuẩn bị bún hoặc nui cùng các nguyên liệu có sẵn.

Tiết kiệm không có nghĩa là ăn uống kham khổ

Dĩ nhiên, cuộc sống của gia đình có 2 con nhỏ không phải ngày nào cũng theo đúng kế hoạch. Những buổi sáng quá bận, nhà Khánh vẫn ăn ngoài.

Thự tế con số gần 117 triệu là mức chi tiêu ngoài hàng được ước tính khi cộng dồn trong 2 năm, chưa trừ tiền nguyên liệu nấu tại nhà. Số tiền thực tế tiết kiệm được vì thế sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, điều Khánh trân trọng nhất là cảm giác chủ động với đồng tiền của mình.

"Mình biết dù mỗi ngày chỉ là hơn 100k nhưng gộp lại nó sẽ thành một con số đáng kể. Với mình tiết kiệm không có nghĩa là phải ăn uống kham khổ mà là mình sẽ để ý từ những khoản nhỏ nhất như tự nấu ăn sáng tại nhà cũng là một cách để mình biết trân trọng đồng tiền hơn".

Từ căn bếp mỗi sáng, bà mẹ 2 con học được cách để ý những khoản nhỏ, chi tiêu có chủ đích hơn và dành phần ngân sách còn lại cho những nhu cầu quan trọng của gia đình.

(Nguồn: TikTok "Khánh Đây Nè")