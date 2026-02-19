Hơn 1.300 tổ chức công nghiệp châu Âu đã kêu gọi Brussels giảm giá năng lượng và chi phí carbon để duy trì khả năng cạnh tranh của khối.

Lời kêu gọi được đưa ra vào tuần trước, khi Bỉ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh công nghiệp châu Âu kéo dài 2 ngày.

"Hãy giảm chi phí năng lượng và khí thải carbon. Giá năng lượng ở châu Âu quá cao, không chỉ bị chi phối bởi giá cả hàng hóa mà còn bởi các khoản phí quản lý", tuyên bố nêu rõ .

Nhiều phương tiện truyền thông đã dẫn lời các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành kêu gọi đưa giá điện trở lại mức trước năm 2021 là 44 euro (1,3 triệu VNĐ) mỗi MWh, thay vì mức hiện tại là 80-100 euro (2,5-3 triệu VNĐ).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng EU “đang ở vị thế thuận lợi để giảm chi phí”, dẫn chứng bằng những cải tiến đối với lưới điện và việc mở rộng các dự án điện gió ngoài khơi.

Tuy nhiên, giới công nghiệp châu Âu lập luận rằng việc cải tạo lưới điện sẽ cần thời gian, và tuyên bố này kêu gọi sự thay đổi cần được thực hiện "ngay hôm nay" nếu không chi phí cao sẽ "giết chết" khả năng cạnh tranh.

“Ngành công nghiệp hóa chất không còn tồn tại được 10 năm nữa,” Peter Huntsman, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất hóa chất Huntsman, nói với Politico.

Giá năng lượng ở châu Âu đã tăng vọt từ khi EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Kể từ đó, Brussels đã giảm dần phụ thuộc vào năng lượng Nga bằng cách thay thế khí đốt đường ống bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, Kirill Dmitriev, từng tuyên bố rằng “châu Âu sẽ thua trong cuộc chiến cạnh tranh toàn cầu và sẽ không bao giờ bắt kịp thế giới nếu không có Nga”.

Định giá carbon là yếu tố then chốt trong cuộc chiến cạnh tranh. Các lãnh đạo doanh nghiệp ngành công nghiệp EU chỉ ra rằng chi phí carbon ở những nơi khác thấp hơn nhiều so với trong khối. Hệ thống giao dịch phát thải của EU hiện tính phí thải ngành công nghiệp khoảng 80 euro/tấn carbon. Trong khi đó, ở Trung Quốc và Hàn Quốc, con số này lần lượt là khoảng 9 euro/tấn và 7 euro/tấn.

Kể từ năm 2023, hơn 20 nhà máy hóa chất lớn đã đóng cửa trên khắp châu Âu, ảnh hưởng đến 30.000 việc làm, theo công đoàn IndustriALL. Dữ liệu ngành cho thấy đầu tư vào ngành hóa chất trong khối đã giảm hơn 80% vào năm 2025.

Theo RT﻿