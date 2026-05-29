Giá điện buổi tối đắt gấp 3 lần, doanh nghiệp bắt đầu tính lại ca sản xuất

Nhà máy bắt đầu tính lại lịch sản xuất

Những ngày gần đây, thông tin điều chỉnh khung giờ cao điểm sử dụng điện từ 17h30-22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy đang khiến không ít doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ kế hoạch vận hành.

Trước đây, giờ cao điểm sử dụng điện áp dụng từ 9h30-11h30 và 17h-20h, còn giờ thấp điểm là từ 22h-4h sáng hôm sau. Với phương án mới, khung cao điểm buổi sáng sẽ được bỏ, nhưng giờ cao điểm buổi tối kéo dài thêm khoảng 2 tiếng rưỡi.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , ông Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần May Nam Hà - cho biết, doanh nghiệp đang theo dõi rất sát phương án điều chỉnh giờ cao điểm điện, bởi thay đổi này có thể tác động trực tiếp tới chi phí sản xuất của ngành dệt may.

Theo ông Hưng, hiện tại, doanh nghiệp chủ yếu sản xuất theo giờ hành chính, song vào giai đoạn cao điểm, sản xuất cho kịp đơn hàng, doanh nghiệp vẫn thường tăng ca buổi tối. Đây cũng là khoảng thời gian trùng với khung giờ cao điểm mới dự kiến áp dụng.

“Giá điện buổi tối tăng gấp khoảng 3 lần so với giờ thấp điểm thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Hiện tại, chi phí điện của Công ty Cổ phần May Nam Hà khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng, nếu phần lớn thời gian tăng ca rơi vào khung giá điện cao điểm mới, tiền điện có thể tăng thêm 30-40% so với trước”, ông Hưng nói.

Nhiều doanh nghiệp có lịch sản xuất vào buổi tối đang tính toán lại kế hoạch.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần May Nam Hà cho rằng, bài toán khó giải không chỉ nằm ở tiền điện mà còn ở việc tổ chức lại lao động nếu doanh nghiệp buộc phải thay đổi lịch sản xuất để né giờ cao điểm.

Đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel cho biết, sản xuất thép sử dụng lượng điện rất lớn nên mọi biến động về giá điện đều tác động trực tiếp tới giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo vị này, khác với một số ngành có thể linh hoạt hơn trong việc tận dụng điện mặt trời hoặc năng lượng tái tạo, sản xuất thép đòi hỏi nguồn điện ổn định để duy trì liên tục các dây chuyền công suất lớn. Vì vậy, dư địa thay thế bằng các nguồn điện khác hiện không nhiều.

“Có những công đoạn của ngành thép không thể tránh hoàn toàn việc vận hành vào khung giờ cao điểm tối, nhưng doanh nghiệp sẽ lựa chọn, sắp xếp để giảm thiểu nhiều nhất có thể. Trước mắt, doanh nghiệp phân bổ lại nhịp vận hành giữa các công đoạn, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện lớn trong khung giờ buổi tối, nhằm giảm áp lực tiền điện”, đại diện Vinasteel cho hay.

Không chỉ khối sản xuất bị tác động, việc kéo dài giờ cao điểm sử dụng điện cũng tác động trực tiếp tới trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn hay chuỗi nhà hàng, nhóm phải duy trì hệ thống điều hòa, chiếu sáng và làm lạnh với cường độ cao vào buổi tối.

Doanh nghiệp phải “né đỉnh” bằng vận hành

Ông Nguyễn Anh Tuấn - chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - cho rằng, việc điều chỉnh giờ cao điểm sang khung giờ tối không chỉ nhằm phản ánh đúng chi phí vận hành hệ thống điện mà còn tạo động lực để khách hàng dịch chuyển phụ tải, giảm áp lực lên lưới điện vào thời điểm căng thẳng nhất trong ngày.

Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị vận hành thời gian vào buổi tối, sự thay đổi này cũng khá áp lực.

Theo ông Tuấn, với nhà máy duy trì ca làm việc từ khoảng 14h-22h, đây là “kịch bản bất lợi nhất” khi phải gánh gần trọn 4,5 giờ điện tính giá theo giờ cao điểm. Điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian này sẽ ăn mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ông Tuấn cho rằng, trong mùa nắng nóng, nhiều doanh nghiệp gần như không còn đủ thời gian để đầu tư hạ tầng điện quy mô lớn. Vì vậy, giải pháp khả thi nhất lúc này là tái cấu trúc vận hành để né phụ tải đỉnh.

"Giải pháp trước mắt với doanh nghiệp là rà soát lại lịch sản xuất và tách bạch các dây chuyền tiêu thụ điện lớn. Những công đoạn như lò nung, máy nghiền, hệ thống nén khí công suất cao cần được chuyển sang vận hành vào ca ngày hoặc ca đêm muộn sau 22h30.

Trong khung giờ từ 17h30-22h30 chỉ nên duy trì các khâu tiêu thụ điện thấp như đóng gói, kiểm tra chất lượng hoặc chiếu sáng cơ bản; đồng thời cắt giảm phụ tải không cần thiết bằng cách cài đặt lại hệ thống điều khiển đối với bơm nước, hệ thống làm mát trung tâm...", ông Tuấn cho hay.