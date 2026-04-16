Giá dầu trong nước đồng loạt giảm, diesel hạ gần 2.000 đồng/lít

Theo đó, mỗi lít dầu diesel giảm 1.928 đồng, không cao hơn 31.041 đồng/lít và dầu mazut giảm 2.281, không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng RON95 tăng nhẹ 218 đồng, lên 23.761 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng thêm 248 đồng, lên 22.592 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn ứng từ ngân sách Nhà nước) với dầu diesel và dầu mazut, cụ thể diesel là 400 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng với tất cả các sản phẩm xăng dầu.

Ở kỳ điều hành trước vào 9/4, giá dầu diesel cũng đã giảm mạnh 9.872 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít và giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít.

Giá dầu diesel và mazut giảm từ 0h ngày 16/4.

Giá dầu thế giới tăng, giảm trái chiều

Lúc 6h ngày 16/4, giá dầu WTI ở mức 90,99USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 94,93 USD/thùng, tăng 0,14 USD/thùng.

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều nhưng ở mức không đáng kể trong bối cảnh những lo ngại kéo dài về gián đoạn nguồn cung đã triệt tiêu tác động từ những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cuộc chiến Iran có thể sớm kết thúc.

Theo Reuters , một nguồn tin thân cận với Tehran cho biết Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền lưu thông tự do qua phần eo biển Hormuz thuộc Oman mà không lo bị tấn công, như một phần trong các đề xuất đàm phán với Mỹ, với điều kiện đạt được thỏa thuận nhằm ngăn xung đột tái bùng phát.

Đã 45 ngày kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đóng cửa eo biển, làm tê liệt khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Các nguồn tin cho biết lưu lượng vận tải hiện nay vẫn chỉ bằng một phần rất nhỏ so với mức trung bình hơn 130 lượt tàu mỗi ngày trước xung đột.

Tổng thiệt hại về nguồn cung dầu thô và khí ngưng tụ (condensate) từ Trung Đông ước tính đã lên tới 496 triệu thùng.

Trong khi đó, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu rời cảng Iran đã khiến hoạt động giao thương đường biển của nước này hoàn toàn đình trệ. Tuy nhiên, các chuyên gia tại hãng tư vấn Gelber & Associates nhận định, dữ liệu theo dõi gần đây cho thấy một số ít tàu dầu đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz. Thị trường hiện không còn định giá cho kịch bản đứt gãy toàn diện, nhưng vẫn duy trì mức "phí rủi ro" nhất định do dòng chảy phục hồi không đồng đều.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo ít nhất hơn một chục quốc gia sẽ phải tìm kiếm các chương trình hỗ trợ tài chính mới để ứng phó với giá năng lượng leo thang và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Một yếu tố hỗ trợ giá dầu trong phiên là báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cho thấy, tồn kho dầu thô giảm 0,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 10/4. Con số này trái với dự báo tăng 150.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát Reuters , cũng như mức tăng 6,1 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố trước đó.