Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Đức Nam |

Dầu Brent tăng chạm mốc 95 USD/thùng trong khi dầu WTI cũng đã lên 90 USD.

Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Giá dầu thô tăng vọt vào phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày 20/4 (giờ Việt Nam) khi Mỹ và Iran đứng trên bờ vực tái bùng nổ chiến tranh sau các vụ tấn công vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 5 tăng khoảng 7% lên 89,74 đô la/thùng trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 tăng gần 5,8% lên 95,59 đô la.

Giá dầu liên tục đảo chiều những tuần gần đây

Giá dầu liên tục đảo chiều những tuần gần đây, tuỳ thuộc vào công bố của các bên trong cuộc chiến ở Iran.

Hải quân Mỹ hôm Chủ nhật đã bắn vào một tàu container của Iran ở Vịnh Oman, sau đó Thủy quân lục chiến đã bắt giữ con tàu, Tổng thống Donald Trump cho biết. Con tàu đã cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran, ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social.

Việc Mỹ bắt giữ con tàu diễn ra sau khi Iran tấn công một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz hôm thứ Bảy. Theo Trung tâm Điều hành Hàng hải Vương quốc Anh, các tàu chiến của Vệ binh Cách mạng đã bắn vào tàu chở dầu và một tàu container bị trúng một vật thể lạ.

Hôm Chủ nhật, ông Trump một lần nữa đe dọa sẽ cho nổ tung mọi nhà máy điện và cầu ở Iran nếu các nhà lãnh đạo nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn trong tuần này. Tổng thống Mỹ gọi các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz cuối tuần qua là "vi phạm hoàn toàn" thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ và Iran có gặp nhau cho vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Pakistan hay không.

Ông Trump cho biết Mỹ và Iran sẽ tổ chức đàm phán tại Islamabad vào thứ Hai. Nhưng Iran cho biết họ sẽ không tham dự do lệnh phong tỏa hải quân đang diễn ra của Mỹ, cùng với những bất bình khác, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Sự leo thang căng thẳng đột ngột vào cuối tuần diễn ra sau khi Mỹ và Iran dường như sắp đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần trước.

Giá dầu giảm mạnh vào phiên giao dịch cuối của tuần trước sau khi Iran đột ngột tuyên bố eo biển hoàn toàn mở cửa cho giao thông thương mại để đáp trả thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ở Lebanon.

Trong khi đó, ông Trump từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. Tehran đã thay đổi lập trường và tuyên bố eo biển sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

