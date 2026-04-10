Giá dầu neo cao, tàu chở 1,2 triệu thùng của Iran bị một nước Đông Nam Á tịch thu hoá 'món hời' lớn

Trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và nhiều nước đang chật vật để có đủ dầu, hiện có khoảng 1,2 triệu thùng dầu ngoài khơi bờ biển Singapore chưa được sử dụng.

Tàu chở dầu siêu trọng Arman 114 mang cờ Iran, bị Indonesia thu giữ năm 2023, đang neo đậu gần Batam, cách thành phố này khoảng 15 hải lý.

Lượng dầu thô nhẹ đang tồn đọng trên tàu không đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, nhưng với giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng , lượng dầu trên tàu Arman 114 hiện có giá trị hơn rất nhiều so với nhiều tuần trước.

Giới chức Indonesia đã thu giữ tàu Arman gần 3 năm trước sau khi phát hiện tàu này chuyển dầu thô trái phép sang một tàu chở dầu khác trong vùng biển nước này. Vào tháng 7/2024, một tòa án Indonesia đã kết án thuyền trưởng của tàu Arman 114 về hành vi vi phạm môi trường, tuyên phạt người này 7 năm tù và ra lệnh tịch thu tàu cùng hàng hóa.

Viên thuyền trưởng đã biến mất trước khi có phán quyết cuối cùng và cho đến nay vẫn chưa bị bắt giữ.

Sau 2 lần đấu giá con tàu cùng toàn bộ hàng hoá trên tàu bất thành, siêu tàu chở dầu này vẫn đang neo đậu tại Batam, một hòn đảo cách Singapore khoảng một giờ đi phà.

Phiên đấu giá đầu tiên diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, với giá khởi điểm khoảng 70 triệu USD nhưng không có người mua. Phiên bán đấu giá thứ hai đã thất bại vào tháng 1 năm nay sau khi các bên quan tâm không đáp ứng được các yêu cầu về giấy phép.

Vào thời điểm đó, giá chào bán thấp hơn nhiều so với giá trị ước tính của dầu thô trên tàu, vì đã tính tới yếu tố dầu ứ đọng trong nhiều năm và có thể đã bị hỏng.

Nếu áp dụng mức chiết khấu tương tự với giá hiện tại, giá chào mua ban đầu sẽ lên tới gần 100 triệu USD.

Mặc dù 1,2 triệu thùng dầu chỉ đáp ứng nhu cầu chưa đầy 1 ngày của Indonesia, nhưng với giá dầu vẫn ở mức cao, chính quyền có thể có lý do mới để xem xét lại thương vụ này.

