Giá đất chỉ vài triệu đồng mỗi m2, giới nhà giàu Hà Nội đang đổ xô đến nơi nay săn quỹ đất lớn làm Farmstay

Xu hướng xây nhà, làm vườn ven đô

Những ngày Hà Nội nắng nóng, cứ đến cuối tuần, anh Nguyễn Quyết (một nhà đầu tư Hà Nội) lại đưa cả gia đình đến ngôi nhà ở thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình. Căn nhà này được anh xây dựng từ hồi đầu năm 2021, phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

Đúng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, anh và gia đình lại có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm tại căn nhà thứ 2, ngay giữa vùng rừng núi hoang sơ, khí hậu trong lành.

"Ở Hòa Bình, những ngày nắng nóng như đợt này mới thấy giá trị vì vào đến vùng núi khí hậu rất dịu, nhiệt độ luôn thấp hơn ở Hà Nội 3 độ C.

Tôi không ngờ cách Hà Nội chỉ 45km lại có một nơi có thể khiến mình bất ngờ vì đường vào như đường lên Sa Pa, bên trong thung lũng thì rất nhiều suối chảy, cánh đồng lúa chín bát ngát trải dài dọc theo những dãy núi cao hùng vĩ mây vờn" - anh Quyết chia sẻ.

Căn nhà anh Quyết nằm giữa không gian xanh. (Ảnh: NVCC)

Nhà đầu tư này cũng tiết lộ, thời gian gần đây, nhiều bạn bè của anh cũng đầu tư hàng trăm m2 đất tại Hòa Bình để dựng nhà, trồng cây, biến nơi đây thành ngôi nhà thứ 2.

"Người Hà Nội đầu tư farmstay tại Hòa Bình rất đông. Điển hình như các khu vực như hồ Đồng Chanh (Xã Nhuận Trạch), Cư Yên (xã Hợp Hoà) thuộc huyện Lương Sơn, người Hà Nội về sinh sống rất đông, thành các cộng đồng từ lâu" – anh Quyết nói thêm.

Cũng như anh Quyết, gần 1 năm trước, anh Trần Trọng An, một người sống ở Hà Nội 20 năm đã mạnh tay đầu tư mảnh đất rộng 1000m2 để làm nhà vườn. Sau một thời gian ngắn, anh An chuyển nhượng lại quỹ đất 1000m2 và tìm kiếm, lựa chọn một mảnh đất có diện tích lớn hơn để biến thành farmstay, phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Ngôi nhà của gia đình anh An. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, anh An xây một căn nhà nhỏ và đầu tư hệ thống tiện ích, cây xanh xung quanh. Đến cuối tuần, anh lại đưa vợ, con cùng bạn bè tới Hòa Bình trải nghiệm nướng cá, trồng cây tại chính căn nhà thứ 2 của mình.

Chỉ nhà giàu mới đầu tư farmstay?

Xu hướng mua đất xây nhà, trồng cây thực tế đã xuất hiện cách đây hơn 10 năm. Vài năm trở lại đây, mô hình farmstay ngày càng được ưa chuộng và nở rộ. Nhiều quan điểm cho rằng, farmstay là thú vui của những người có tiền muốn rời bỏ ồn ào, xô bồ của thành phố để về vùng núi, trải nghiệm không gian sống hòa vào thiên nhiên, trồng rau, câu cá.

Tuy nhiên, thực tế, theo một số những nhà đầu tư tại Hòa Bình, chỉ với thu nhập tầm trung, sở hữu một farmstay là điều hoàn toàn khả thi.

Theo chia sẻ của nhà đầu tư Nguyễn Quyết, khoảng ngân sách từ 400-500 triệu đồng, người mua đã có thể sở hữu một quỹ đất rộng 400-500m2 với cảnh quan đẹp.

Nhà đầu tư này so sánh, nếu bạn bỏ ra 2 tỷ, bạn có thể sở hữu mảnh đất ngoại thành Hà Nội với diện tích 200-300m2 nhưng nếu lên Hòa Bình, quỹ đất bạn sở hữu có thể gấp 10 lần diện tích nhưng lại đẹp hơn rất nhiều. Ngoài so sánh về giá trị trên mỗi mét đất, cần tính đến yếu tố cảnh thiên nhiên núi non, sông suối mang lại.

Anh Quyết cho biết thêm, tại Lương Sơn (Hoà Bình), một số nơi giá rất cao như ở hồ Đồng Chanh 4-5 triệu/m, Cư Yên 2-3 triệu/mét còn lại, nhiều khu vực giá chỉ dao động 1- 2 triệu/m2 tùy vị trí và đặc điểm của đất.

Xét về khoảng cách, theo đánh giá của anh Quyết, khu vực Lương Sơn hiện cách Hòa Bình chỉ khoảng 40-50 phút di chuyển, một khoảng cách thích hợp cho gia đình lựa chọn căn hộ nơi đây là nơi nghỉ dưỡng.

Chỉ với 400-500 triệu đồng, người mua đã có thể sở hữu một quỹ đất 400-500m2. (Ảnh: NVCC)

Cũng theo anh Trần Trọng An, thực tế, mức giá để sở hữu một quỹ đất đẹp tại Hòa Bình chỉ bằng 1/3 so với các khu vực vùng ven Hà Nội. "Hiện tại, giá đất quanh nhà tôi đã ở mức trên dưới 2 triệu đồng/m2. Đi thêm vài km thì vẫn còn những nơi rất đẹp nhưng giá chỉ trên dưới 1,5 triệu đồng/m2".

Chia sẻ quan điểm xoay quanh xu hướng farmstay, anh Trần Trọng An nói: "Tôi thấy gần đây nhiều người hay nói "bỏ phố về rừng", "bỏ phố về quê". Tôi nghĩ cách tiếp cận này không dành cho số đông. Vì nếu không trụ được ở thành phố, thì về quê hay lên rừng sẽ càng khó khăn. Tôi nghĩ, bỏ phố về rừng là sai lầm".

Cũng theo anh An, đây không phải là xu hướng cho tất cả mọi người, nhưng bất kỳ ai muốn, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, sẽ sớm hiện thực hóa được thôi.

"Người thích nông nghiệp thì làm farmstay, người thích núi rừng thì có thể làm căn nhà nhỏ để bất kỳ lúc nào cũng có thể về để đắm mình trong thanh âm của thiên nhiên. Có thời điểm, tôi từng nghĩ sau này nghỉ hưu mình mới có thời gian lên núi sống.

Nhưng nhờ những người đi trước chỉ dẫn, tôi mới nhận ra rằng, nếu mình có ước mơ, tại sao không nuôi dưỡng nó lớn và hiện thực hóa nó sớm" – anh An nói, "Quan điểm của tôi phải làm thật tốt công việc ở phố, và làm nhà thứ 2 ở ngoại ô để mở rộng không gian sống. Và khi tôi bắt tay vào làm thì mới thấy, nhiều người trẻ hơn tôi đã làm ngôi nhà thứ 2 từ nhiều năm trước rồi".

Nhiều chuyên gia dự báo rằng, xu hướng sống "xanh", tham gia các hoạt động gần gũi với thiên nhiên ngày càng được đông đảo người dân hưởng ứng. Thế nên, thị trường farmstay sẽ còn sôi động trong thời gian tới.

Chia sẻ tại một buổi tọa đàm diễn ra tại Hà Nội trước đó, ông Vũ Tiến Hưng – Phó Giám đốc CTCP Đầu tư Phúc Long PNJ nhận định, "bỏ phố về vườn" xây dựng các homestay, farmstay đang nổi lên như một xu hướng thuận theo tự nhiên, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân. Ông Hưng nhấn mạnh, farmstay đang là loại hình du lịch mới và gây thu hút với khách du lịch.