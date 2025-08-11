HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ chùa bị cháy để chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thắng |

Đối tượng Lê Hữu Tuấn ở tỉnh Thanh Hóa giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ chùa Vẽ ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) bị cháy để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Trung Thôn, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc tài khoản Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức đăng bài kêu gọi ủng hộ , phát tâm hỗ trợ xây dựng lại chùa và hỗ trợ các chú tiểu tại chùa Vẽ thuộc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bị cháy hồi tháng 2/2025.

Giả danh sư thầy lừa đảo chiếm đoạt tài sản chùa Vẽ ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Hữu Tuấn.

Quá trình xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập đối tượng Lê Hữu Tuấn để làm rõ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, khoảng tháng 4/2025, do gặp khó khăn về kinh tế nên đã tìm mua tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm hỗ trợ xây dựng lại chùa và hỗ trợ các chú tiểu tại chùa Vẽ, qua đó chiếm đoạt tài sản của những người quan tâm ủng hộ.

