Giả danh nhân viên "Điện máy xanh" cướp giật tài sản

Ngày 5-4, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ Trần Văn Hùng (SN 1987) và Trần Văn Tân (SN 1991), đều trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, để điều tra, làm rõ hành vi giả danh nhân viên của "Điện máy xanh" cướp giật tài sản của người cao tuổi.

Trần Văn Hùng (bên trái) và Trần Văn Tân (bên phải) tại cơ quan điều tra

Trước đó, phát hiện bà H.T.K. (SN 1941, thường trú tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, TP Hạ Long) đang ở nhà một mình, 2 đối tượng này đi trên xe ôtô nhãn hiệu Suzuki màu trắng, biển kiểm soát 29D-123.12 đến tiếp thị bán hàng "rởm" là đồ gia dụng gồm nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ... Khi thấy không đạt được mục đích, 2 đối tượng này đã cướp giật 1 chỉ vàng 9999 của bà K..

Ngay khi nhận được trình báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, xác minh vụ việc.

Lực lượng công an xác định 2 đối tượng này hàng ngày đi ôtô từ Hải Phòng sang Quảng Ninh, giả danh nhân viên siêu thị điện máy. Chúng nhắm đến những khu vực thưa dân cư, gia đình neo người, hoặc chỉ có người già, phụ nữ ở nhà để mời chào, bán các sản phẩm gia dụng được giới thiệu là hàng khuyến mãi của các nhãn hàng nổi tiếng, với giá rẻ hơn giá niêm yết, gồm nồi cơm điện, bếp từ, nồi chiên không dầu. Thực chất, đây là hàng giả, nhái, hàng kém chất lượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ và tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ điều tra về hành vi cướp giật tài sản, theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hạ Long thông báo đang tiếp tục điều tra, mở rộng án. Những ai là bị hại liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản do Trần Văn Hùng và Trần Văn Tân thực hiện khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.