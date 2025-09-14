Giả danh nhân viên bưu điện gọi điện, nhắn tin lừa đảo

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận hộ chiếu qua đường bưu chính.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người dân đăng ký chuyển trả hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thủ đoạn mà chúng sử dụng là giả danh nhân viên bưu điện hoặc giả danh cán bộ quản lý xuất nhập cảnh gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân phải chuyển khoản trước tiền phí chuyển phát hộ chiếu vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Nhiều người vì thiếu thông tin, tâm lý lo ngại thủ tục bị chậm trễ nên đã chuyển tiền cho các đối tượng, dẫn đến việc mất tiền oan.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung như trên, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khi nhận được yêu cầu từ các số điện thoại, tin nhắn lạ; chỉ thanh toán phí chuyển phát trực tiếp cho nhân viên bưu chính khi đã nhận được hộ chiếu.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất và liên hệ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại 02373.669.282 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại 0692.889.282 (ngoài giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp về thủ tục cấp và nhận hộ chiếu.

Từ tháng 6-2022, cùng với việc triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, Bộ Công an đã đưa vào áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Theo quy định, khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trên dịch vụ công, công dân có thể đăng ký nhận hộ chiếu qua đường bưu chính bằng cách điền đầy đủ thông tin địa chỉ. Tại Thanh Hóa, từ ngày 28-3-2011, Công an tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa triển khai chuyển phát hộ chiếu đến nơi cư trú của công dân. Đến nay, đã có 153.999 hộ chiếu được chuyển trả cho công dân qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc này đã góp phần giảm tải tình trạng tập trung tại trụ sở công an, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại nhất là công dân ở vùng sâu, vùng xa.



