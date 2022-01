Giả danh điều tra viên, gọi điện "lấy lời khai" yêu cầu chuyển khoản

Trước đó, ông N.V.P (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị một số điện thoại lạ tự xưng nhân viên bưu điện gọi đến để gửi giấy đòi nợ. Khi ông P bảo không có nợ thì người này hướng dẫn ông "gọi số đường dây nóng Bộ Công an gặp điều tra viên Tô Thị Lan".



Ông P gọi theo số điện thoại được cung cấp thì người tự xưng là Công an tên Lan dọa ông P có liên quan một đến vụ án tài chính ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng, sau đó chuyển máy cho người xưng là Tín, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra để "lấy lời khai" của ông P.

Các đối tượng yêu cầu ông P chứng minh sự vô can bằng cách mở tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet banking và nộp tiền vào tài khoản rồi tải một ứng dụng lạ có biểu tượng của ngành Công an về điện thoại với lý do để cơ quan điều tra xác minh.

Do lo sợ vì bị cáo buộc là tội phạm rửa tiền và dọa bắt giam, ông P thực hiện theo các yêu cầu trên và nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào ứng dụng.

Các đối tượng thông qua ứng dụng đó đã chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ông P sang tài khoản khác mà bị hại không hề hay biết. Hôm sau, ông P nghi ngờ bị lừa đảo và đến ngân hàng để kiểm tra thì toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng trong tài khoản đã "bốc hơi".

Sau khi nhận được đơn tố cáo của bị hại, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Nguyễn Duy Phương (SN 1989) và Nguyễn Văn Đô (SN 2001), cùng trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng khai nhận được một đối tượng có nickname Zalo là Jack Kicm (không rõ lai lịch) thuê mở và mua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác. Số tiền ông P bị lừa đảo và chiếm đoạt được đã được chuyển vào các tài khoản này. Đồng thời, Jack Kicm chỉ đạo Phương chuyển tiền đi qua nhiều tài khoản để xóa dấu vết.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm Jack Kicm, Phương, Đô còn chiếm đoạt gần 1,05 tỉ đồng của 2 người khác cũng ở TP Đà Nẵng. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Công an xác định Jack Kicm chính là Hồ Văn Nghĩa, nhưng đối tượng đã xuất cảnh sang Malaysia.

Giữa tháng 12/2021 vừa qua, đối tượng nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan Công an đã tiến hành đấu tranh và thực hiện bắt giữ khi đối tượng hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly y tế. Qua đấu tranh, Hồ Văn Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Nghĩa, vào tháng 9/2019, Nghĩa được một người tên là Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú Đồng Tháp) nhờ đứng tên mở 10 tài khoản ngân hàng và bán cho Tuyền với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản để bán lại cho Tuyền nhằm hưởng chênh lệch.

Trong quá trình mở tài khoản, Tuyền giới thiệu cho Nghĩa một người Malaysia có tên là Jackson Liew. Sau khi quen biết, Jackson Liew thuê cho Tuyền và Nghĩa một căn hộ tại tòa nhà Land Mard 81, TP Hồ Chí Minh để ở làm việc theo chỉ đạo của đối tượng.

Đầu năm 2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt về hành vi mở tài khoản ngân hàng để giúp sức cho các đối tượng lừa đảo trong một vụ án khác.

Theo yêu cầu của Jackson Liew, tháng 3/2020, Nghĩa xuất cảnh, trốn sang Malaysia. Khi đến Malaysia, Nghĩa được một người không rõ lai lịch đón và đưa đến ở căn hộ không rõ địa chỉ để tiếp tục làm việc cho Jackson Liew.

Tại đây, Nghĩa dùng Zalo liên hệ với Nguyễn Duy Phương và tiếp tục thực hiện việc mua tài khoản ngân hàng. Thông qua Phương, Nghĩa đã mua tổng cộng hơn 120 tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau và bán lại cho Jackson Liew, hưởng chênh lệch mỗi tài khoản 1,2 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội tại Malaysia, Nghĩa còn được giao nhiệm vụ thực hiện nhận và chuyển tiền mà các đối tượng lừa đảo được từ các tài khoản về 2 tài khoản ngân hàng mang tên Hồ Văn Sen và Nguyễn Chí Khanh.

Tiếp đó, Nghĩa sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử và chuyển vào ví điện tử cho các đối tượng người Malaysia. Qua đó, Nghĩa được Jackson Liew trả tiền công mỗi tháng 20 triệu đồng. Khi Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Đô bị bắt, Hồ Văn Nghĩa tiếp tục liên hệ với người khác ở Việt Nam để thuê mở tài khoản, hoặc mua tài khoản ngân hàng để giúp Jackson Liew thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người khác...

Cơ quan Công an xác định, nhóm các đối tượng Hồ Văn Nghĩa, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Văn Đô có vai trò giúp sức đắc lực cho Jackson Liew trong việc mua các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền của các bị hại cho đối tượng chủ mưu.

Việc mạo danh nhân viên bưu điện, hoặc cơ quan Công an có thể do các đối tượng khác thực hiện theo chỉ đạo của Jackson Liew và nhóm người Malaysia.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://soha.vn/gia-danh-dieu-tra-vien-goi-dien-lay-loi-khai-yeu-cau-chuyen-khoan-20220101104504821.htm