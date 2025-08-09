HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Giả danh công an xông vào sới bạc cướp... 170.000 đồng

HẢI ĐỊNH |

Tuấn và Tuyến mang theo còng số 8, giả làm cán bộ công an xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đe dọa người chơi rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 9-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh công an để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Giả danh công an cướp tài sản tại Đà Nẵng: Thủ đoạn táo tợn và bị bắt giữ - Ảnh 1.

Công an tống đạt lệnh bắt giam 2 đối tượng giả danh

Hai đối tượng nêu trên là Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hòa Cường).

Theo điều tra, tối 4-8, Tuấn và Tuyến mang theo còng số 8, giả làm cán bộ công an xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, đe dọa người chơi rồi chiếm đoạt tiền.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường Hòa Cường, Cẩm Lệ và Thanh Khê truy xét, xác định nghi phạm và bắt giữ sau 3 ngày.

Giả danh công an cướp tài sản tại Đà Nẵng: Thủ đoạn táo tợn và bị bắt giữ - Ảnh 2.

Tuấn và Tuyến tại cơ quan công an

Khai báo với cơ quan công an, Tuyến thừa nhận là kẻ khởi xướng vụ việc. Đối tượng này cho hay khi phát hiện 4 phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà một hộ dân ở đường Cách Mạng Tháng Tám nên đã nảy sinh ý định "bắt bạc", cướp tiền. 

Tuyến bảo Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng xông vào dọa nạt, gom toàn bộ số tiền trên bàn và trong tay người chơi.

Sau khi tẩu thoát, 2 đối tượng kiểm đếm được 170.000 đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 còng số 8. 

Tuấn và Tuyến cũng đã bị khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi cướp tài sản và làm rõ các hành vi phạm tội khác.

