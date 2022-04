Giá chung cư mới tăng cao, nhà đầu tư chuyển hướng mua căn hộ cũ

Mức độ quan tâm chung cư cũ tăng mạnh

Theo Báo cáo thị trường Quý I/2022 của Batdongsan.com.vn, quý đầu tiên của năm 2022 ghi nhận mức độ quan tâm tại thị trường BĐS tại Hà Nội tăng 2% so với quý I/2021 và tăng 33% so với quý I/2019. Đáng chú ý, phân khúc chung cư bán hoặc cho thuê có sự tăng trưởng mức độ quan tâm tốt nhất, lần lượt là 7% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đặc biệt là những chung cư được quan tâm nhất trong quý I/2022 hầu như nằm ở phía tây Hà Nội. Các dự án này mặc dù đã có từ lâu, không có nhiều nguồn cung nhưng vẫn duy trì được mức độ quan tâm cao.

Nhận xét về điều vừa nêu, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường, Batdongsan.com.vn cho biết, nguyên nhân là vì các dự án này có giá cả phải chăng, vị trí thuận tiện cho việc di chuyển của cư dân.

Cũng theo ông Hiếu, trong quý đầu tiên của năm, mặt bằng giá rao bán chung cư đã tăng từ 5 - 8%, giá thuê tăng 3 - 7%. Đây là mức giá tăng rất tốt đối với Hà Nội, vốn trước đây chỉ tăng khoảng 1 - 2%/năm. Việc mức độ tăng giá rao bán chung cư Hà Nội vượt TP HCM cho thấy nhu cầu còn rất lớn ở thị trường này, trong khi nguồn cung mới gần như rất ít.

Trong Quý I/2022, mức độ quan tâm các chung cư cũ tăng cao tại cả thị trường Hà Nội và TP HCM.

Tương tự Hà Nội, nguồn cung chung cư mới ở TP HCM cũng có sự suy giảm mạnh trong quý I/2022, phân khúc chung cư cũ được quan tâm hơn cả. Trong đó, top các chung cư được quan tâm nhiều nhất TP HCM chủ yếu là các dự án đã bàn giao ở khu vực phía Đông.



Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.comvn cho biết, TP hiện chỉ có một số ít dự án mở bán mới tại khu vực phía Đông và dự án mở bán giai đoạn tiếp theo ở phía Tây. Đồng thời, giá rao bán và giá thuê vẫn tiếp tục tăng ở tất cả các phân khúc chung cư, đặc biệt, những dự án mở bán mới có mức giá cao tại thị trường TP HCM.

“Những dự án mới ra thị trường có giá rất cao, theo khảo sát, mặt bằng giá thuê chung cư tại TP HCM đã tăng 3 - 5% so với trung bình năm 2021. Trong khi đó, năm 2019, thị trường TP HCM biến mất những dự án chung cư giá 1.000 USD/m2. Năm 2020 - 2021, thị trường biến mất những dự án dưới 1.500 USD/m2. Và giờ đến quý I/2022 thì gần như biến mất các dự án có giá dưới 2.000 USD/m2”, ông Tuấn cho biết thêm.

Thận trọng hơn khi đầu tư

Từ những tín hiệu vừa nêu, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, việc tìm kiếm các sản phẩm chung cư đang chuyển sang xu hướng khác . Đồng thời, trong bối cảnh nguồn cung ra ngoài thị trường ít và mức giá bị đẩy lên cao thì nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các căn hộ cũ, căn hộ đã bàn giao trước đây.

“Dòng vốn đã có sự dịch chuyển. Trước đây các nhà đầu tư tìm kiếm các sản phẩm với mức giá sơ cấp nhưng bây giờ họ quan tâm chung cư thứ cấp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, cho thuê”, chuyên gia Batdongsan.com.vn cho biết.

Còn ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, thị trường BĐS TP HCM và các tỉnh phía Nam hiện tại đang trong giai đoạn hồi phục sau đợt bùng phát của dịch COVID -19 gần nhất. Do đó, nếu so sánh với cùng kỳ năm 2021, nhu cầu tìm kiếm nhà, đất và phần lớn các phân khúc BĐS khác đều có giảm, nhưng so với quý trước đó thì đã có sự khởi sắc hơn.

Chuyên gia BĐS cho rằng dù mức độ quan tâm và nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng cao trong Quý I/2022 nhưng thanh khoản vẫn ì ạch, khó thoát hàng nên nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi đầu tư.

Đồng thời, vị chuyên gia này cho rằng, dù giá BĐS tăng lên trong Quý I/2022 nhưng thanh khoản thị trường vẫn ì ạch , chưa tương xứng với biến động giá. Do đó, các nhà đầu tư cá nhân, nhất là những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cần lưu ý khi giá neo ở mức cao, có thể dẫn đến gặp khó khăn trong thanh khoản, thoát hàng.

Vì thế, ông Tuấn khuyến cáo, các nhà đầu tư nên điều phối, quản lý dòng tiền đầu tư theo hướng thận trọng hơn. Nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang từng bước minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, giúp thị trường phát triển lành mạnh và bền vững.