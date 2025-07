Giá chung cư Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cao nhất gần một thập kỷ

(Ảnh minh hoạ)

Báo cáo nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết quý II/2025 chứng kiến sự gia tăng của số lượng dự án được cấp phép mới – đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và đất nền, đáp ứng phần nào nhu cầu thực và cấp thiết của người dân.

Theo Bộ Xây dựng, có tổng số có 58 dự án được cấp phép mới với quy mô 16.627 căn/lô nền, bằng 128,9% so với quý I/2025. 1.517 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 544.059 căn/lô nền; 157 dự án với quy mô 52.223 căn/lô nền đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Báo cáo cho biết, trong Quý II năm 2025, lượng giao dịch bất động sản (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) tiếp tục có xu hướng tăng với khoảng 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với quý I/2025. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ: có 34.461 giao dịch thành công; 122.560 giao dịch đất nền…

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II/2025 vào khoảng trên 25.294 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền). Trong đó, chung cư 3.287 căn; nhà ở riêng lẻ 10.290 căn; đất nền 11.717 nền.

Về giá, theo Bộ Xây dựng, giá chung cư tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trên cả nước trong Quý II năm 2025 cơ bản ổn định so với quý trước, tuy nhiên cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý II/2025 đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ), trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước). Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao.

"Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư…", Bộ Xây dựng cho biết.

Bộ Xây dựng điểm danh hàng loạt dự án có mức giá hơn 100 triệu/m2, như tại Hà Nội là dự án The Nelson Private Residences dao động trong khoảng 120-180 triệu đồng/m2; dự án Noble Crystal đang rao bán ở mức 160-270 triệu đồng/m2, The Matrix One đang rao bán ở mức 120-150 triệu đồng/m2…

TP Hồ Chí Minh là các dự án Thảo Điền Green tại phường Thảo Điền có giá chào bán với mức giá từ 163-200 triệu đồng/m2; dự án Eaton Park với giá khoảng 160 triệu đồng/m2; phân khu Masteri Grand View do Masterise Homes có mức giá từ 130-145 triệu đồng/m2…

Về tình hình cấp tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp đối với lĩnh vực bất động sản, dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến 31/5/2025 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,64 triệu tỷ đồng, đạt mức cao nhất kể từ năm 2023.

Như vậy, tổng dư nợ tín dụng bất động sản tăng mạnh hơn sau 1 năm (bằng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước), cho thấy dòng vốn từ ngân hàng vào lĩnh vực này đang được nới lỏng hơn và có dấu hiệu phục hồi niềm tin từ cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp

Trong quý II/2025, hoạt động phát hành trái phiếu bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực sau thời kỳ đóng băng, đặc biệt trong tháng 6/2025 ghi nhận mức tăng trưởng về cả số lượng đợt và giá trị phát hành. Trong đó tháng 6/2025 các doanh nghiệp ngành bất động sản đã phát hành tổng cộng 5 đợt với tổng giá trị 7.610 tỷ đồng

Tuy nhiên theo báo cáo, mức độ phục hồi này vẫn còn tập trung ở nhóm doanh nghiệp lớn, uy tín, còn thị trường chung vẫn đối mặt với rủi ro tín dụng, áp lực đáo hạn. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục tăng cường vai trò giám sát đối với các tổ chức tư vấn phát hành, bao gồm công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, tăng cường trách nhiệm cao hơn trong việc thẩm định hồ sơ pháp lý, đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp phát hành và minh bạch…