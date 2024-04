Giá chỉ hơn 400 triệu đồng, đây là mẫu xe MPV rẻ nhất Việt Nam: Ồ ạt nhận cọc!

Ồ ạt nhận cọc, dự kiến giao hàng từ cuối tháng 4 năm 2024

Báo Tuổi trẻ dẫn lời các tư vấn viên từ một số đại lý Hyundai tiết lộ, mức giá dự kiến của Hyundai Stargazer X sẽ từ 400-600 triệu đồng, tương ứng với việc xe sẽ được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp.

Phía Hyundai Thành Công chưa lên tiếng xác nhận thông tin này, đây mới là thông tin từ phía các đại lý của Hyundai. Tuy nhiên, hồi đầu 2024, theo thông tin từ Vnexpress, một đại diện của Hyundai Thành Công từng tiết lộ, Stargazer sẽ "được định vị lại".

Nếu thông tin nêu trên từ các đại lý được xác nhận, Stargazer X sẽ là mẫu MPV rẻ nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Sau khi Hyundai Stargazer X ra mắt lần đầu tại triển lãm GIIAS 2023 tại Indonesia vào tháng 8 năm ngoái, hiện tại các đại lý Hyundai trên toàn quốc đã bắt đầu nhận cọc mẫu xe này. Theo giới thiệu của các tư vấn viên, thời gian dự kiến bàn giao xe vào khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2024.

Hyundai Stargazer X tại Indonesia. Ảnh: Paultan

Hiện các mẫu Stargazer còn tồn, sản xuất 2023 đang được đại lý giảm giá 80-100 triệu đồng để xả hàng.

Việc rục rịch trình làng phiên bản Hyundai Stargazer X hướng đến mục tiêu cung cấp thêm lựa chọn cho khách mua cũng như tăng tính cạnh tranh với những đối thủ như Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7 hay ngay cả Toyota Veloz Cross.

Theo thông tin từ phía đại lý, hiện bản Stargazer X vẫn nhập khẩu Indonesia như các bản Stargazer thường.

Hyundai Stargazer X có gì mới?

So với bản tiêu chuẩn đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Stargazer X là chiếc MPV lai phong cách xe SUV, do đó các số đo dài, rộng, cao nhỉnh hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.495 x 1.815 x 1.710 (mm) và khoảng sáng gầm 200 mm (cao hơn 15mm so với bản tiêu chuẩn).

So với bản hiện hành, Hyundai Stargazer X có một số điểm khác biệt về thiết kế. Xe sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao nhờ tích hợp chi tiết mới như lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và tấm ốp gầm giả.

Ảnh: Paultan

Ngoài ra, thân xe còn xuất hiện nẹp nhựa màu đen đậm phong cách SUV, bộ mâm hợp kim 17 inch đa chấu, phay xước 2 màu và cánh gió mui cỡ lớn.



Stargazer X sẽ được nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: Paultan

Nội thất Stargazer X 2024 có thêm sự hiện diện của ốp đen bóng tại khu vực điều khiển điều hòa, bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng trung tâm.

Xe có thêm một số trang bị mới như: phanh tay điện tử, Auto Hold, dàn âm thanh Bose, nút bấm SOS màu đỏ và hệ thống đèn nội thất dạng LED.

Ảnh: Paultan

Hyundai Stargazer X 2024 sử dụng động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L tương tự bản thường, cho công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Smart.



Danh mục trang bị an toàn của Stargazer X 2024 có thêm phanh đĩa sau, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Những tính năng còn lại không khác gì Stargazer đang bán tại Việt Nam gồm: 6 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi.

Trước kia, mẫu MPV của thương hiệu Hàn với giá bán 575-685 triệu đồng kèm lượng tiện nghi phong phú từng được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế thống trị của Xpander và Veloz nhưng không thành. Năm 2023, Stargazer bán 3.857 xe, cách xa ngôi đầu của Xpander (19.740 xe) và Veloz (9.318 xe).

Nhiều khách hàng đánh giá ngoại hình của mẫu xe Hyundai ít trau chuốt và trẻ trung như nhiều đối thủ khác.

Với những thay đổi lần này, mẫu xe MPV rẻ nhất của Hyundai sẽ có thêm khả năng cạnh tranh với các đối thủ, tất nhiên là bao gồm "chiến binh" Mitsubishi Xpander Cross.

Một vài thông số về kích thước và động cơ của Stargazer X 2024 và Mitsubishi Xpander Cross