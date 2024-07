Giá chỉ bằng cốc trà đá nhưng 5 tháng đầu năm, sản phẩm này đã đem về hơn nghìn tỷ cho một DN Việt

* Thiên Long vẫn giữ vị thế dẫn đầu ngành văn phòng phẩm suốt từ năm 2016 đến nay.

* Thiên Long ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 5 tháng đầu năm.

* Động lực tăng trưởng của công ty đến từ mảng bút viết và các sản phẩm mỹ thuật cũng tiềm năng để đầu tư.



Bút bi Thiên Long do CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) là sản phẩm quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của Việt Nam. Thiên Long cũng được nhắc đến với cái tên thân thương là chiếc bút bi "quốc dân". Không chỉ bởi độ phổ biến của các sản phẩm mà những chiếc bút do Thiên Long bán có giá thành rẻ như cốc trà đá.



Mới đây, doanh nghiệp này đã có báo cáo sơ bộ tình hình kinh doanh trong 5 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Tập đoàn Thiên Long dần thu hẹp đà giảm doanh thu trong năm tháng đầu năm 2024 xuống còn 7% so với cùng kỳ năm 2023 (4 tháng đầu năm 2024 doanh thu giảm 11% so với cùng kỳ), đạt 1.430 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu từ nội địa giảm 14% so với cùng kỳ, tuy nhiên, doanh thu từ xuất khẩu tích cực tăng 13% so với cùng kỳ. Diễn biến giảm trong kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm đến từ bối cảnh thị trường kinh doanh nội địa khó khăn, phục hồi còn chậm, nhà phân phối vẫn rất thận trọng trong việc nhập hàng hóa. Điểm sáng kỳ này là kinh doanh xuất khẩu của Tập đoàn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 10% so với cùng kỳ lên 183 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình, mỗi ngày, doanh nghiệp này thu lời hơn 1 tỷ đồng.

Năm nay, Thiên Long đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Chỉ tiêu tợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2023. Với kết quả đạt được, tập đoàn đã hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua và hoàn thành 48% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tập đoàn tiếp tục cố gắng tăng hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh, giúp cải thiện biên lãi gộp lên 43,9% trong 5 tháng năm 2024 so với 42,7% trong 4 tháng năm 2024 và so với 42,4% trong 5 tháng 2023.

Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp trong 5 tháng qua được quản lý hiệu quả và giảm 8% so với cùng kỳ, do đó giúp biên lãi ròng đạt 12,8% cao hơn mức 10,8% của 4 tháng năm 2024 và cùng kỳ năm 2023.

Công nghệ sản xuất tự động tại Thiên Long

Tập đoàn có 8 công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh văn phòng phẩm; trong đó có 2 đơn vị thành lập ở nước ngoài gồm Flexoffice Pte. Ltd. (Singapore) và ICCO Marketing (M) SDN.BHD. (Malaysia).

Tờ Nhịp cầu đầu tư cho biết, Thiên Long vẫn giữ vị thế dẫn đầu ngành văn phòng phẩm suốt từ năm 2016 đến nay, chiếm khoảng 60% thị phần tại Việt Nam. Thiên Long đã phát triển ngành hàng theo 5 nhóm sản phẩm đa dạng: Bút viết và sản phẩm tiện ích; dụng cụ mỹ thuật; dụng cụ học sinh; văn phòng phẩm và dòng cao cấp.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Tổng giám đốc điều hành Trần Phương Nga cho biết, động lực tăng trưởng hiện tại của Thiên Long vẫn ở mảng bút viết và các sản phẩm mỹ thuật cũng tiềm năng để đầu tư. Công ty có thể tăng giá bán đối với những sản phẩm có sự sáng tạo, cải tiến bắt mắt hơn thay vì truyền thống.

Thiên Long hiện sản xuất và kinh doanh các nhãn hàng gồm Bizner chuyên cung cấp các sản phẩm cao cấp về bút bi, bút máy, bút lông, bút chì. Colokit là nhãn hàng đại diện cho dòng sản phẩm dụng cụ mỹ thuật như bút sáp màu, màu nước, sáp nặn, tập tô màu. Thiên Long là nhóm bút viết và các sản phẩm văn phòng tiện ích.

Flexoffice gồm các sản phẩm phục vụ cho giới văn phòng như giấy, file bìa hồ sơ, băng keo, hồ dán... Điểm 10 cung cấp các dụng cụ học tập chất lượng, đa dạng tiện ích nhằm phục vụ tốt cho việc học tập, phù hợp từng chương trình học...